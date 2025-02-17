Правозахисниця Денісова пояснила, як людям з інвалідністю отримати висновок ВЛК

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі в Україні діє експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовослужбовців і резервістів. Тобто існує єдиний державний реєстр, в якому намагаються внести дані про всіх призовників, військовослужбовців і резервістів.

До цього реєстру, за цим експериментальним проєктом, інформація потрапляє через електронні інформаційні системи з інших реєстрів - демографічного, реєстру Державної міграційної служби, різних інформаційних баз даних. Тобто вся інформація стікається туди. До цього ж реєстру потрапляє інформація про осіб з інвалідністю: коли вона була встановлена, яка група, на які терміни", - зауважила Денісова.

За словами правозахисниці, люди з інвалідністю, згідно з правилами та порядками, визначеними Кабінетом міністрів, можуть самостійно внести інформацію про свою інвалідність у свій електронний кабінет в єдиний державний реєстр.

"Інформація до реєстру потрапляє не тільки від особи, а й від єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка вносить дані. Саме особи, щодо яких ця інформація потрапила до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, не викликаються на ВЛК. Тобто, якщо інформація є, ВЛК не потрібно, і коли будуть ставити на військовий облік, також не викликатимуть на ВЛК", - пояснила Денісова.

Правозахисниця також додала, що якщо людина хоче отримати висновок ВЛК і має інвалідність або хворіє на тяжкі хронічні захворювання, має вади, але не має офіційно оформленої інвалідності, може скористатися своїм правом на проходження ВЛК.

"Тобто ті, хто хоче пройти ВЛК, можуть це зробити, подавши до ВЛК ТЦК та СП за місцем проживання документ, що підтверджує висновок МСЕК або рішення експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи, або пенсійне посвідчення. І вже без особистої присутності ВЛК розглядатиме подані документи та зробить висновок", - резюмувала Денісова.