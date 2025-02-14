Уряд заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК

Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничу на своєму Telegram-каналі.

"Внесено зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - йдеться у повідомленні.

Відтепер до Єдиного державного реєстру призовників буде включатися інформація про наявність інвалідності, яку можна буде отримати шляхом електронного запиту через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі.

У разі наявності інформації про інвалідність у реєстрі особи з таким статусом не будуть направлені на проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, замість подання оригіналів документів, було дозволено подавати копії медичних висновків про інвалідність дитини до 18 років, засвідчені органами соціального захисту, закладами охорони здоров’я, Пенсійним фондом України або нотаріально.

Копії інших документів, що підтверджують інвалідність, також можуть бути подані з підписом особи, яка їх подає, за умови пред’явлення оригіналів.