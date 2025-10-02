Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
Ексклюзив

Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку

Марина Клюєва
2 жовтня, 2025 четвер
08:35
Суспільство військовий облік

25 вересня вересня уряд вніс зміни до порядку військового обліку і його організації

Зміст

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо.

"25 вересня вересня своїм рішенням уряд вніс відповідні зміни до порядку військового обліку і організації саме такого військового обліку. Змінилися три таких новини. Перше стосується призовників і дві інші - це автоматичного взяття на військовий облік чоловіків і зняття з військового обліку. Цей порядок і ці зміни важливі не тільки для самих чоловіків, а і для роботодавців, які проводять військовий облік людини, яка у них працює. Тобто це стосується всіх роботодавців, незалежно це державний орган, або це приватне підприємство. Про перше, тобто призовники. Кожного року, коли юнаку в поточному році виконується 17 років, йому потрібно стати на військовий облік з 1 січня до 31 липня поточному року, в якому йому буде 17 років. Як це можна зробити за новими правилами? Це можна зробити або дистанційно, або прийти особисто до ТЦК та СП. Дистанційно - це означає через мобільний за стосунку "Резерв +" - це електронний кабінет призовника або військовозобов'язаного резервіста, в такому реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг", - сказала вона.

Людмила Денісова зазначила, що необхідно пройти електронну ідентифікацію, автентифікацію за допомогою паролів.

"Можуть бути запитані та зробити електронний підпис. Підпис теж можна зробити в Дії, а можна зробити цифровим підписом, який потрібно організувати. Або кваліфікаційним електронним підписом. Тобто це потрібно пройти. І немає обов'язку юнака проходити ВЛК. Тобто дистанційно, якщо людина з 1 січня по 31 лютого не зробила, не стала на військовий облік призовників, то потрібно вже йти з відповідними документами особисто до ТЦК та СП, не порушуючи правила порядку обліку військового обліку. Тобто це стосується юнаків. Наступна норма - це автоматичного вже внесення в реєстр "Оберіг" всіх чоловіків, які мають вік 25-60 і без поважних причин на то досі не перебувають на військовому обліку. Тобто не мають відповідних документів і не перебувають на військовому обліку. От є у нас деякі звернення, там 40 і 45 років, вони не встали ні на військовий облік, зараз ховаються по своїх будинках, їздять на таксі, щоб їх ніхто не міг призвати до армії, мобілізувати. Тобто зараз це все автоматично", - сказала вона.

Правозахисниця також зауважила, що ті чоловіки, які були так званими ухилянтами і порушували правила військового обліку, зраз уже внесені в цей реєстр. 

"Це робиться завдяки тому, що Міноборони використовують всі реєстри доступу: і демографічний, і реєстр Державної міграційної служби, і різні реєстри, які тільки можна застосувати. Через свою систему державних органів інформація. І вони все це внесли і тепер людина вже поставлена на військовий облік. Теж у неї немає обов'язку проходити ВЛК для того, щоб стати на такий військовий облік і або коли її поставлять. І третє стосується того, як знятися з військового обліку. Тепер теж це буде автоматично. В реєстрі буде створено запис, що знятий з військового обліку, саме буде такий запис внесено в той день, коли вже граничний термін перебування в запасі в зв'язку з досягненням 60 років чоловіку, буде внесено. Тобто, що стосується роботодавців в тому випадку. Роботодавці раніше повинні були, згідно з цим порядком направляти чоловіків до ТЦК та СП, потім очікувати той запис у військовому квитку, що він знятий з цього військового обліку, щоб не наражати себе на штрафи. Але тепер просто роботодавець, коли вже, наприклад, 6 жовтня 2025 року в списку чоловіку, який досяг 60-річчя, просто вноситься протягом 7 днів ця відмітка, що знятий з обліку в зв'язку з досягненням такого віку", - додала Людмила Денісова.

