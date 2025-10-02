Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо.

"25 вересня вересня своїм рішенням уряд вніс відповідні зміни до порядку військового обліку і організації саме такого військового обліку. Змінилися три таких новини. Перше стосується призовників і дві інші - це автоматичного взяття на військовий облік чоловіків і зняття з військового обліку. Цей порядок і ці зміни важливі не тільки для самих чоловіків, а і для роботодавців, які проводять військовий облік людини, яка у них працює. Тобто це стосується всіх роботодавців, незалежно це державний орган, або це приватне підприємство. Про перше, тобто призовники. Кожного року, коли юнаку в поточному році виконується 17 років, йому потрібно стати на військовий облік з 1 січня до 31 липня поточному року, в якому йому буде 17 років. Як це можна зробити за новими правилами? Це можна зробити або дистанційно, або прийти особисто до ТЦК та СП. Дистанційно - це означає через мобільний за стосунку "Резерв +" - це електронний кабінет призовника або військовозобов'язаного резервіста, в такому реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг", - сказала вона.

Людмила Денісова зазначила, що необхідно пройти електронну ідентифікацію, автентифікацію за допомогою паролів.

"Можуть бути запитані та зробити електронний підпис. Підпис теж можна зробити в Дії, а можна зробити цифровим підписом, який потрібно організувати. Або кваліфікаційним електронним підписом. Тобто це потрібно пройти. І немає обов'язку юнака проходити ВЛК. Тобто дистанційно, якщо людина з 1 січня по 31 лютого не зробила, не стала на військовий облік призовників, то потрібно вже йти з відповідними документами особисто до ТЦК та СП, не порушуючи правила порядку обліку військового обліку. Тобто це стосується юнаків. Наступна норма - це автоматичного вже внесення в реєстр "Оберіг" всіх чоловіків, які мають вік 25-60 і без поважних причин на то досі не перебувають на військовому обліку. Тобто не мають відповідних документів і не перебувають на військовому обліку. От є у нас деякі звернення, там 40 і 45 років, вони не встали ні на військовий облік, зараз ховаються по своїх будинках, їздять на таксі, щоб їх ніхто не міг призвати до армії, мобілізувати. Тобто зараз це все автоматично", - сказала вона.

Правозахисниця також зауважила, що ті чоловіки, які були так званими ухилянтами і порушували правила військового обліку, зраз уже внесені в цей реєстр.

"Це робиться завдяки тому, що Міноборони використовують всі реєстри доступу: і демографічний, і реєстр Державної міграційної служби, і різні реєстри, які тільки можна застосувати. Через свою систему державних органів інформація. І вони все це внесли і тепер людина вже поставлена на військовий облік. Теж у неї немає обов'язку проходити ВЛК для того, щоб стати на такий військовий облік і або коли її поставлять. І третє стосується того, як знятися з військового обліку. Тепер теж це буде автоматично. В реєстрі буде створено запис, що знятий з військового обліку, саме буде такий запис внесено в той день, коли вже граничний термін перебування в запасі в зв'язку з досягненням 60 років чоловіку, буде внесено. Тобто, що стосується роботодавців в тому випадку. Роботодавці раніше повинні були, згідно з цим порядком направляти чоловіків до ТЦК та СП, потім очікувати той запис у військовому квитку, що він знятий з цього військового обліку, щоб не наражати себе на штрафи. Але тепер просто роботодавець, коли вже, наприклад, 6 жовтня 2025 року в списку чоловіку, який досяг 60-річчя, просто вноситься протягом 7 днів ця відмітка, що знятий з обліку в зв'язку з досягненням такого віку", - додала Людмила Денісова.