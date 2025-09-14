Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх

Про це він написав у фейсбук.

За словами глави УГКЦ, злочинці мали на меті не крадіжку металу, а приниження християнських почуттів та віруючих.

"Наміром злочинців було не вкрасти метал, а принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх. Яка диявольська іронія, що це сталося саме напередодні свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста!" – наголосив Святослав.

Попри інцидент, він підкреслив духовний сенс цієї події: "Хоча матеріальний хрест упав, у наших серцях Господній Хрест стоїть".

У день інциденту глава УГКЦ особисто прибув до Легниці, щоб підтримати парафіян. Він зазначив, що громада доклала чимало зусиль для зведення святині та встановлення хреста, і тепер болісно переживає наругу.

"Я прибув, щоби засвідчити про підтримку усієї нашої Церкви. Бо, як каже святий апостол Павло: "Як страждає один член, страждають усі з ним члени" (1 Кор. 12, 26)", – сказав Блаженніший.

Під час спільної молитви в храмі було здійснено акт експіації – прохання до Бога простити тих, хто вчинив святотатство.

Святослав закликав вірян не плекати ненависті, а молитися за навернення злочинців. Він висловив упевненість, що хрест невдовзі повернеться на своє місце.

"Нехай Хрест Господній буде для нас знаком перемоги добра над злом, воскресіння над смертю, силою і нашою християнською надією!" – підсумував глава УГКЦ.