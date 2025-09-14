Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх
Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав повідомив про акт наруги над святинею в Польщі. У місті Легниця невідомі зірвали з купола храму Успіння Пресвятої Богородиці Хрест Господній
Про це він написав у фейсбук.
За словами глави УГКЦ, злочинці мали на меті не крадіжку металу, а приниження християнських почуттів та віруючих.
"Наміром злочинців було не вкрасти метал, а принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх. Яка диявольська іронія, що це сталося саме напередодні свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста!" – наголосив Святослав.
Попри інцидент, він підкреслив духовний сенс цієї події: "Хоча матеріальний хрест упав, у наших серцях Господній Хрест стоїть".
У день інциденту глава УГКЦ особисто прибув до Легниці, щоб підтримати парафіян. Він зазначив, що громада доклала чимало зусиль для зведення святині та встановлення хреста, і тепер болісно переживає наругу.
"Я прибув, щоби засвідчити про підтримку усієї нашої Церкви. Бо, як каже святий апостол Павло: "Як страждає один член, страждають усі з ним члени" (1 Кор. 12, 26)", – сказав Блаженніший.
Під час спільної молитви в храмі було здійснено акт експіації – прохання до Бога простити тих, хто вчинив святотатство.
Святослав закликав вірян не плекати ненависті, а молитися за навернення злочинців. Він висловив упевненість, що хрест невдовзі повернеться на своє місце.
"Нехай Хрест Господній буде для нас знаком перемоги добра над злом, воскресіння над смертю, силою і нашою християнською надією!" – підсумував глава УГКЦ.
- Напередодні великого християнського свята Воздвиження Чесного Хреста, у польському місті Легниця невідомі особи зрізали хрест із головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе