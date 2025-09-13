Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
Напередодні великого християнського свята Воздвиження Чесного Хреста, у польському місті Легниця невідомі особи зрізали хрест із головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви
Про інцидент Посол України в Республіці Польща Василь Боднар написав на своїй сторінці у Facebook.
"Хочу висловити своє занепокоєння та обурення української громади у Польщі.Сьогодні, у переддень великого християнського свята — Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці", - зазначив посол.
Посольство України в Польщі вже терміново направило ноту до міністерства закордонних справ Польщі. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів з вимогою вжити всіх необхідних заходів для реагування на злочин та притягнути винних до відповідальності.
"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі", - наголосив Бондар.
Він також закликав польських друзів та партнерів реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Він висловив переконання, що для обох народів, українського та польського, пошкодження церков є неприпустимим за жодних умов.
