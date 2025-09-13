Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: деталі
Польський Сейм ухвалив новий закон, який регулює статус громадян України, які втекли від повномасштабної російської агресії, та виплату їм грошової допомоги
Про це повідомляє РАР.
Проєкт закону розробили після вето президента Кароля Навроцького на поправки до закону про так звану допомогу 800+ громадянам України у Польщі.
Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.
Польська влада щомісяця перевірятиме чи працюють українці, і якщо ні, то виплата 800+ для них буде призупинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.
Також будуть введені обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих громадян України. Це включає програми охорони здоров'я, медичну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.
Між тим, закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року.
- Нагадаємо, наприкінці серпня президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
