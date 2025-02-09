Приніс додому запчастини, схожі на двигун: у Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик

Про це повідомляє ГУНП в Сумській області.

Зазначається, що хлопчика ушпиталили.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета", - зазначили в поліції.

Правоохоронці закликали громадян бути уважними та пояснювати дітям небезпеку подібних знахідок.

"Якщо ви виявили підозрілий предмет – не торкайтеся його, відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте поліцію за номером 102. Лише фахівці можуть безпечно знешкодити потенційно небезпечні об’єкти", - наголосили в поліції.