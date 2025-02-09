Приніс додому запчастини, схожі на двигун: у Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик
У Сумах 13-річний хлопчик знайшов на вулиці запчастини, схожі на двигун і приніс їх додому. Через деякий час один із цих предметів вибухнув, дитина отримала травми
Про це повідомляє ГУНП в Сумській області.
Зазначається, що хлопчика ушпиталили.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета", - зазначили в поліції.
Правоохоронці закликали громадян бути уважними та пояснювати дітям небезпеку подібних знахідок.
"Якщо ви виявили підозрілий предмет – не торкайтеся його, відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте поліцію за номером 102. Лише фахівці можуть безпечно знешкодити потенційно небезпечні об’єкти", - наголосили в поліції.
- На Харківщині через вибух невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик.
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