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Приніс додому запчастини, схожі на двигун: у Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик

Катерина Ганжа
9 лютого, 2025 неділя
13:52
Суспільство швидка допомога

У Сумах 13-річний хлопчик знайшов на вулиці запчастини, схожі на двигун і приніс їх додому. Через деякий час один із цих предметів вибухнув, дитина отримала травми

Зміст

Про це повідомляє ГУНП в Сумській області. 

Зазначається, що хлопчика ушпиталили. 

"На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета", - зазначили в поліції.

Правоохоронці закликали громадян бути уважними та пояснювати дітям небезпеку подібних знахідок. 

"Якщо ви виявили підозрілий предмет – не торкайтеся його, відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте поліцію за номером 102. Лише фахівці можуть безпечно знешкодити потенційно небезпечні об’єкти", - наголосили в поліції. 

  • На Харківщині через вибух невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик. 
Теги:
Новини
Суми
поліція
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