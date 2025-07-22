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"Про незалежність антикорупційної системи можна буде забути": нардепка Радіна розкритикувала голосування за законопроєкт щодо НАБУ і САП

Ольга Бабишена
22 липня, 2025 вiвторок
16:10
Суспільство Очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна розкритикувала колег, які проголосували за законопроєкт № 12414, який руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП

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Про це вона сказала у ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

Радіна підкреслила, що законопроєкт № 12414 фактично ліквідовує незалежність НАБУ і САП. 

"Дуже іронічно, що проголосований щойно законопроєкт зареєстрований 16 січня. І це, на жаль, дуже доречна  історична паралель. Відповідно до цього закону Спеціалізована антикорупційна прокуратура фактично стає фікцією, за яку ми просто платимо бюджетні гроші. Адже можливості самостійно розслідувати в антикорупційного бюро не буде", - сказала нардепка.

За її словами, Генеральний прокурор зможе в будь-який момент витребувати документи, дати обов'язкові для виконання доручення, передати справу під контроль інших прокурорів або закрити справу. 

"А генеральний прокурор, я змушена нагадати, є найбільш політично незахищеним правоохоронцем в цій країні, бо для того, щоби його звільнити, достатньо просто, 226 кнопок в залі. Ми переконалися сьогодні, що ці кнопки в залі набираються. Таким чином, на жаль, ми входимо в епоху, коли з підписанням цього законопроєкт про незалежність антикорупційної системи, на жаль, можна буде забути", - наголосила Радіна. 

Депутатка сказала, що її колеги повинні самостійно відповідати за свою позицію.

"Я хочу подивитися, як вони будуть пояснювати це своїм виборцям, яким вони обіцяли боротьбу із корупцією, незалежні антикорупційні органи, обіцяли не повторювати помилок попередньої влади, європейську інтеграцію. Так от, незалежні антикорупційні органи - це те, що ми обіцяли як країна в шляху до європейської інтеграції, взаємодії з Міжнародним валютним фондом, безвізового режиму з Європейським Союзом. Це всі ті речі, до яких ми звикли, які ми вважаємо вже даність. На жаль, те, що сьогодні було ухвалено в парламенті, суперечить всім тим умовам, на які ми отримували і безвізовий режим, і допомогу, і поступ членства до Європейського Союзу", - підсумувала вона. 

  • На засіданні Верховної Ради 22 липня депутати проголосували за законопроєкт, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. 
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
ВРУ
НАБУ
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