Профільний комітет ВРУ підтримав законопроєкт про розмитнення авто в Дії
Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про розмитнення авто в Дії: він очікує на перше читання
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, законопроєкт №10380 допомагає прибрати людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори.
"Після ухвалення законопроєкту зможете подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія. Це важливий антикорупційний закон", - розповів Федоров.
Він подякував комітету за підтримку законопроєкту та зазначив, що тепер він має пройти перше читання. Федоров сподівається на позитивне рішення в сесійній залі.
"Цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне - унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці", - додав міністр.
- 4 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт із розмитнення авто в сервісі "Дія". Що пропонує проєкт закону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе