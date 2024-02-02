Профільний комітет ВРУ підтримав законопроєкт про розмитнення авто в Дії

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, законопроєкт №10380 допомагає прибрати людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори.

"Після ухвалення законопроєкту зможете подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія. Це важливий антикорупційний закон", - розповів Федоров.

Він подякував комітету за підтримку законопроєкту та зазначив, що тепер він має пройти перше читання. Федоров сподівається на позитивне рішення в сесійній залі.

"Цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне - унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці", - додав міністр.