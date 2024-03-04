"Протитанковий рів на кордоні України з ЄС ": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк про бездіяльність влади
У соцмережах шириться фейк про те, що нібито на кордоні з країнами ЄС готуються фортифікаційні споруди
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Насправді ж це протитанковий рів на одному з найнебезпечніших напрямків на Донеччині, його викопали досить давно - ще у 2016 році.
"Пару тижнів тому його просто відновили, хоч це вже було дуже небезпечно. Просуватись вперед ворогу, зокрема на цьому напрямку, буде дуже складно", - повідомив український військовий журналіст Влад Волошин.
У Центрі зазначають, що "поширений фейк - чергова спроба звинуватити українську владу в "бездіяльності", а також спровокувати паніку серед цивільного населення".
- 4 березня стало відомо, що російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про те, що в Чернігівській області нібито мобілізують безхатьків.
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