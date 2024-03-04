"Протитанковий рів на кордоні України з ЄС ": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк про бездіяльність влади

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Насправді ж це протитанковий рів на одному з найнебезпечніших напрямків на Донеччині, його викопали досить давно - ще у 2016 році.

"Пару тижнів тому його просто відновили, хоч це вже було дуже небезпечно. Просуватись вперед ворогу, зокрема на цьому напрямку, буде дуже складно", - повідомив український військовий журналіст Влад Волошин.

У Центрі зазначають, що "поширений фейк - чергова спроба звинуватити українську владу в "бездіяльності", а також спровокувати паніку серед цивільного населення".