ЦПД розвінчав російський фейк про мобілізацію в ЗСУ безхатьків
Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про те, що в Чернігівській області нібито мобілізують безхатьків
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Росіяни стверджують, що через мобілізацію безхатьків підрозділи 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ нібито залишилися без необхідного забезпечення.
"Верифікувавши інформацію у 119 ОБрТрО, Центр повідомляє, що це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади. Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами", - поінформували в ЦПД.
Там нагадали, що раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про 119 ОБрТрО, зокрема щодо набору до бригади "дівчат віком від 16 до 30 років, яких залучатимуть на передових позиціях".
- Раніше очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ.
- 23 лютого стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
- 1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.
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