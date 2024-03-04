ЦПД розвінчав російський фейк про мобілізацію в ЗСУ безхатьків

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Росіяни стверджують, що через мобілізацію безхатьків підрозділи 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ нібито залишилися без необхідного забезпечення.

"Верифікувавши інформацію у 119 ОБрТрО, Центр повідомляє, що це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади. Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами", - поінформували в ЦПД.

Там нагадали, що раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про 119 ОБрТрО, зокрема щодо набору до бригади "дівчат віком від 16 до 30 років, яких залучатимуть на передових позиціях".