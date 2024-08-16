ПВК в Україні даватимуть позитивні результати, якщо не будуть частиною тіньового бізнесу, - військовослужбовець Тимочко
Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ прокоментував ідею функціонування ПВК в Україні паралельно з армією
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Це має бути контрольовано. Якщо законопроєкт про створення ПВК буде якісно прописаний, регламентуватиме обов’язкове повернення бійців приватних компаній в Україну для підсилення Збройних Сил, у випадку складних ситуацій в плані оборони, підсилення обороноздатності, і якщо це буде в межах чинного законодавство, врегульовано, то ПВК даватимуть позитивні результати. Звичайно, якщо це буде тіньовий бізнес. Тоді це буде загроза для нас", - зазначив Тимочко.
За його словами, чим більший спектр можливостей підготовки українців, надання можливостей проходити підготовку, навчання і здобувати досвід як в Україні, так і за кордоном, — тим краще.
"Вже є подані пропозиції щодо приватних військових компаній. Ми розуміємо, що після війни з’явиться велика кількість громадян, які будуть розглядати себе не лише в межах армії, але й матимуть тягу до участі в бойових діях. Не дай Боже, щоб це був неконтрольований процес, щоб цим не скористалися якісь кримінальні групи, структури чи елементи", - додав військовослужбовець.
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Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що законопроєкт про створення ПВК допоможе ЗСУ розширити кількість особового складу з професійними навичкамию
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