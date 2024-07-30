Треба швидше приймати: Згурець про законопроєкт щодо створення приватних військових компаній в Україні

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання щодо створення ПВК вже порушується неодноразово. Наразі один із народних депутатів представив новий законопроєкт. З'явилися новини, що Міноборони підтримало рішення про ПВК. Але, якщо детально ознайомитись, то це не зовсім так. Міноборони говорить про те, що цей законопроєкт треба доопрацювати, оскільки він суперечить чинним законам про розвідку та інші органи держуправління", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, Україна дуже повільно рухається в питаннях створення ПВК.

"Ще у 2023 році українська консалтингова компанія Omega Consulting заявила, що може забезпечити прибуття до України близько 20 тисяч підготовлених військових з інших країн, що могло б значно посилити наші можливості. Проте ця ініціатива не отримала підтримки з боку ГУР", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що наразі Україна знову намагається сформувати механізм взаємодії з потенціалом ПВК та залучити людей з відповідним досвідом.

"Якби у нас було рішення про ПВК, ми могли б розв'язати питання обслуговування F-16 користуючись техніками з інших країн. Пілотів нам підготують, але техніки, які мають досвід роботи з F-16 в арміях різних держав, могли б значно допомогти. Іншим важливим напрямком є медична підтримка. Батальйон "Госпітальєри", який не має підтримки з боку держави та намагається отримувати допомогу з боку волонтерів - це теж певний вигляд приватної медичної компанії, яка працює для ЗСУ. Такі напрямки потрібно було використовувати ще раніше", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express вважає, що законопроєкт про створення ПВК в Україні обговорюється занадто довго.

"Його потрібно прийняті швидше з ефективними механізмами, що дійсно зможуть допомогти ЗСУ розширити кількість особового складу з професійними навичками, додатково до мобілізації", - резюмував Згурець.

Андрій Кебкало, керівник компанії "Омега Консалтинг Груп", аргументує, чому ПВК не є незаконними збройними формуваннями, як вони відрізняються від державних силових структур та які кроки потрібно зробити для їх визнання та регулювання.

Із місць відбування покарання 3823 громадяни України вирушили на фронт. Також долучитися до Збройних сил виявили бажання семеро засуджених жінок.





















