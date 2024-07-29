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В тому числі жінки: нардепка Шуляк розповіла, скільки засуджених українців вирішили піти на війну

Дар'я Куркіна
29 липня, 2024 понедiлок
14:40
Суспільство ЗСУ

Із місць відбування покарання 3823 громадяни України вирушили на фронт. Також долучитися до Збройних сил виявили бажання семеро засуджених жінок

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Про це поінформувала народна депутатка, голова партії "Слуга Народу" та очільниця парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, йдеться на сайті Верховної Ради.

Вона розповіла, що засуджені, котрі виявили бажання долучитися до ЗСУ, приєднаються до бойових підрозділів після проходження курсу навчання.

"Коли ми ухвалювали відповідне законодавство (стосовно добровільної участі деяких категорій засуджених у бойових діях, - ред.), то планували, що від 5 до 10 тисяч – це та цифра мобілізаційного ресурсу, на який зможе розраховувати країна. Станом на сьогодні ми бачимо, що 3823 засуджених вже відправилися з місць відбування покарання на фронт. Це перша хвиля засуджених, які долучилися до ЗСУ. Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей", - сказала нардепка.

Водночас Шуляк додала, перші контракти із ЗСУ також уклали засуджені жінки.

"Думаю, що цей перший досвід, коли семеро жінок зголосилися та пройшли всі процедури, то для інших жінок, які перебувають у місцях позбавлення волі, це буде позитивним досвідом і вони також долучаться до лав ЗСУ", - підкреслила парламентарій.

Вона наголосила, що закон передбачає можливість колишнім увʼязненим бути на різних посадах - від сержанта до офіцера, залежно від умінь, кваліфікації та потреб у ЗСУ.

"Нам потрібно ще раз переглянути процедуру, що дозволяє мобілізуватися тим, хто очікує вирок суду в слідчих ізоляторах. Можливо, треба прибрати певні бюрократичні перепони, щоб ця процедура була не такою повільною, і надати більше можливостей особам, які перебувають у СІЗО, долучатися до захисту Батьківщини", - додала Шуляк.

Мобілізація засуджених в Україні: що відомо

У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.

1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.

Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації. 

10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

8 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ підтримали 279 нардепів.

Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних Сил, становить 15-20 тисяч.

17 травня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що найголовніший критерій відбору ув'язнених до мобілізації – мотивація, тому відсутність бажання засудженого йти воювати може завадити цьому.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ.

Теги:
Україна
ВРУ
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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