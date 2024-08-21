Рада підтримала в цілому проєкт про відстрочку від мобілізації неповнорідним родичам загиблих воїнів

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада підтримала одразу в цілому законопроєкт №11391 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

За словами Железняка, відповідний законопроєкт підтримали 310 народних депутатів.

Законопроєкт було внесено на розгляд парламенту групою народних депутатів з різних фракцій парламенту.