Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години

Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години

Юлія Юліна
18 серпня, 2025 понедiлок
15:28
Суспільство комендантська година

Верховна Рада України розгляне законопроєкт, який передбачає надання поліції права здійснювати адміністративні затримання осіб, які порушують комендантську годину

Зміст

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документом пропонується внести до Кодексу нову статтю, якою встановлюється адміністративна відповідальність за недотримання вимог воєнного стану. Зокрема, йдеться про порушення правил в’їзду (входу) та перебування в населених пунктах, де оголошено обов’язкову евакуацію, без наявності спеціальних перепусток чи посвідчень.

Також відповідальність передбачатиметься за порушення громадянами комендантської години — заборони перебування у визначений час доби на вулицях чи в інших громадських місцях без спеціально виданих документів.

Крім того, проєкт передбачає зміни до статті 262 КУпАП, якими надається право органам поліції здійснювати адміністративне затримання осіб, що порушили ці вимоги.

Ініціатором законопроєкту є очільниця уряду Юлія Свириденко.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
комендантська година
Читайте також:
Ілларіон Павлюк
Автор Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
16:18
Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
16:17
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
16:04
OPINION
Будапештський меморандум-2
15:56
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
15:38
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія може почати війну проти країн НАТО в найближчі два роки, - депутат Бундестагу Кізеветтер
15:35
Смартфон
Пакунок школяра: подання заяв на участь у програмі стартувало в Дії
15:20
Економічний радник Трампа Наварро заявив, що закупівля Індією російської нафти "фінансує військову машину Путіна"
15:18
Кабмін
Держбюджет-2026: уряд спрогнозував, як довго триватиме війна
14:37
Квитки на виставу за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили на 40 хвилин
14:07
OPINION
Загроза "вмивання рук" від України переважує для США позитивні наслідки від економічної співпраці з Росією
14:06
Ексклюзив
Зима-весна 2026 року - наступне вікно переговорних можливостей, - Денисенко
13:53
Ексклюзив
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Збільшення справедливості у виплатах, підтримка українських зброярів та переговори про вступ до ЄС: Свириденко представила План дій уряду
13:42
Україна США
В Україну приїде делегація США у вересні для реалізації угоди про рідкісноземельні мінерали, - глава Мінекономіки Соболев
13:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
"Без текстів, паперу і ручок": журналіст Буткевич розповів, як у полоні навчав англійської мови
13:05
ЗСУ
Сили оборони зачистили на Донеччині 6 населених пунктів, - Генштаб
12:45
Литва прапор
Литва направить в Україну стільки ж військових, як і раніше до Афганістану, - радник Науседи
12:43
Ноутбук
В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки
12:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Ворожа літня кампанія у самому розпалі, - речник ОСУВ "Дніпро"
12:25
на фото Руслан Стефанчук
Україна має відстоювати інтереси в ЄС, аби більше не було загрози "Радянський Союз 2.0", - Стефанчук
12:00
OPINION
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
11:54
Ексклюзив
«Марка незламності»
У Києві погасили "Марку незламності" до Всесвітнього дня біженців
11:42
Олена Івановська
Вимоги Путіна надати російській мові статус офіційної цинічні й неприйнятні,— мовна омбудсманка
11:36
фейк
У стилі історій про "розіп’ятого хлопчика": ЦПД спростував фейк РФ про газові камери в Одеському СІЗО
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
11:16
Ексклюзив
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
11:00
Аналітика
долар євро валюта обмін
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
10:59
Йоганн Вадефуль
Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
10:48
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує євро й долар
10:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Є дві основні речі, без яких у полоні дуже важко, - звільнений з полону журналіст Буткевич
10:38
Окупанти вивозять кримських дітей у Пензу замість обіцяного табору на узбережжі півострова, - "Жовта Стрічка"
10:33
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 18 серпня
10:33
морські дрони Magura V7
Українці воюють креативно і дивують світ інноваційними рішеннями, - експерт Бадрак
10:22
В Україні затримали 10 учасників каналу збуту важких наркотиків, які щомісяця отримували 16 млн грн від контрабанди
10:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв
10:00
OPINION
Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін
09:58
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч Сили ППО збили 88 зі 140 ворожих дронів
09:41
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Вірю у мудрість наших дипломатів, але ми маємо постійно готуватися до війни, до її продовження чи розвʼязання Росією нової, - Сирський
09:29
ядерна зброя
Закони Defence City мають працювати не для "обраних", а для сильного ОПК: виробники зброї звернулись до депутатів
09:21
Олександр Сирський
"Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії": Сирський заявив, що РФ перекидає частини з Сумщини на Запоріжжя
09:06
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 182 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV