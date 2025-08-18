Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години
Верховна Рада України розгляне законопроєкт, який передбачає надання поліції права здійснювати адміністративні затримання осіб, які порушують комендантську годину
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Документом пропонується внести до Кодексу нову статтю, якою встановлюється адміністративна відповідальність за недотримання вимог воєнного стану. Зокрема, йдеться про порушення правил в’їзду (входу) та перебування в населених пунктах, де оголошено обов’язкову евакуацію, без наявності спеціальних перепусток чи посвідчень.
Також відповідальність передбачатиметься за порушення громадянами комендантської години — заборони перебування у визначений час доби на вулицях чи в інших громадських місцях без спеціально виданих документів.
Крім того, проєкт передбачає зміни до статті 262 КУпАП, якими надається право органам поліції здійснювати адміністративне затримання осіб, що порушили ці вимоги.
Ініціатором законопроєкту є очільниця уряду Юлія Свириденко.
- У липні в частині Донеччини змінили тривалість комендантської години.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе