Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документом пропонується внести до Кодексу нову статтю, якою встановлюється адміністративна відповідальність за недотримання вимог воєнного стану. Зокрема, йдеться про порушення правил в’їзду (входу) та перебування в населених пунктах, де оголошено обов’язкову евакуацію, без наявності спеціальних перепусток чи посвідчень.

Також відповідальність передбачатиметься за порушення громадянами комендантської години — заборони перебування у визначений час доби на вулицях чи в інших громадських місцях без спеціально виданих документів.

Крім того, проєкт передбачає зміни до статті 262 КУпАП, якими надається право органам поліції здійснювати адміністративне затримання осіб, що порушили ці вимоги.

Ініціатором законопроєкту є очільниця уряду Юлія Свириденко.