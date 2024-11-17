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Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини

Віталій Бесараб
17 листопада, 2024 неділя
14:48
Суспільство Володимир Зеленський

Соціолог Андрій Єременко пояснив, що в Україні завжди зберігається тенденція падіння рейтингу президентів ближче до кінця їхнього терміну роботи

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Баланс довіри громадян до президента збільшується в бік недовіри. Така тенденція спостерігалась завжди в Україні. Ближче до кінця терміну повноважень кожного президента, рівень довіри до нього знижувався. В президента Володимира Зеленського рівень довіри все ще позитивний, але поступово знижується", - розповів Єременко.

За словами соціолога, падіння рейтингу Зеленського зумовлене повнотою влади президента. Зокрема, призначення на ключові посади та голосування монобільшості у Верховній Раді, яка хоч і частково, але є контрольованою.

"Дійсно, якщо говорити про рівень довіри до президента Зеленського, то він є відповідальним майже за все, що відбувається в країні. І це не дивно, бо під час війни він є Верховним Головнокомандувачем, він приймає ключові кадрові рішення та має повноту влади, зокрема, монобільшість у Верховній Раді, яка не зовсім, але частково контрольована. Інколи ця ж монобільшість голосує за дивні речі, але вона цілком підконтрольна. Окрім того, Офіс Президента підміняє собою уряд. Тобто, розв'язує господарські питання. Громадяни все це бачать і тому сприймають президента відповідальним за ці всі речі. Це очевидні й цілком прогнозовані речі. До того ж така ситуація була майже з кожним президентом України", - додав він.

  • 14 листопада стали відомі результати соціологічного опитування Міжнародного республіканського інституту. Згідно з опитуванням, більшість вірить, що Україна переможе у війні з Росією, а також вважає, що Київ має повернути всі втрачені території.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
історія України
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