Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Баланс довіри громадян до президента збільшується в бік недовіри. Така тенденція спостерігалась завжди в Україні. Ближче до кінця терміну повноважень кожного президента, рівень довіри до нього знижувався. В президента Володимира Зеленського рівень довіри все ще позитивний, але поступово знижується", - розповів Єременко.

За словами соціолога, падіння рейтингу Зеленського зумовлене повнотою влади президента. Зокрема, призначення на ключові посади та голосування монобільшості у Верховній Раді, яка хоч і частково, але є контрольованою.

"Дійсно, якщо говорити про рівень довіри до президента Зеленського, то він є відповідальним майже за все, що відбувається в країні. І це не дивно, бо під час війни він є Верховним Головнокомандувачем, він приймає ключові кадрові рішення та має повноту влади, зокрема, монобільшість у Верховній Раді, яка не зовсім, але частково контрольована. Інколи ця ж монобільшість голосує за дивні речі, але вона цілком підконтрольна. Окрім того, Офіс Президента підміняє собою уряд. Тобто, розв'язує господарські питання. Громадяни все це бачать і тому сприймають президента відповідальним за ці всі речі. Це очевидні й цілком прогнозовані речі. До того ж така ситуація була майже з кожним президентом України", - додав він.