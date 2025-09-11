Резонансні вбивства: як в Україні найняти особисту охорону, скільки коштує і хто може собі це дозволити

Як можна вберегтись від небезпеки, чи допоможе в цьому приватна охорона, та як працюють охоронні фірми в Україні, читайте в матеріалі Еспресо.

В Україні почастішали резонансні вбивства

Нещодавно українців сколихнуло вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія у Львові. Політик у свій вихідний вранці вийшов з помешкання, після чого на вулиці у нього було здійснено декілька пострілів. На місці вбивства знайшли сім гільз, а підозрюваного невдовзі затримали. Парубій не мав державної охорони, хоча за пів року до вбивства, за джерелами народного депутата Володимира Ар'єва, звертався з відповідним проханням, однак, отримав відмову. Правоохоронці повідомили, що Парубій до них з таким запитом не звертався.

Ще одне вбивство сталось також у Львові трохи більше року тому, коли особа у темних окулярах та картузі вбила мовозахисницю, політикиню і громадську діячку Ірину Фаріон серед білого дня біля її будинку. Підозрюваного досі судять, а свою причетність він заперечує.

Між цими злочинами трапилось ще одне резонансне вбивство в Одесі – громадського діяча, волонтера та екскерівника силового блоку Правого сектору в місті Дем'яна Ганула. Ще з 2020 року невідомі кілька разів палили його автомобілі, а 14 березня 2025 року Ганула застрелили в центрі Одеси на проспекті Українських Героїв. Декілька днів перед цим він отримував погрози.

Політики шукають охорону та аналізують ринок цих послуг

Після холоднокровних убивств деякі політики, зокрема депутати Верховної Ради України, які раніше отримували на свою адресу погрози від невідомих, задумались про забезпечення собі особистої охорони. Так, наприклад, народна депутатка Наталія Піпа заявила, що вивчатиме питання особистої охорони.

"Я отримала багато підтримки у зв'язку з подіями, де ми втратили патріота України Андрія Парубія. Наступне: багато хто, з ким я працюю і знають мене, сказали, що мені потрібна охорона і готові докластись до цього, бо вона коштує гроші. Зараз, я дізнаюсь інформацію – скільки це коштує, і, відповідно, кожному, хто цікавиться, відпишу в приват" – заявила у відеозверненні Наталія Піпа.

Однак, як зазначають ексспецслужбовці, охорона не завжди може врятувати, а представники ФСБ, при бажанні знайдуть людину де завгодно. Таку думку в коментарі Еспресо висловлював заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун.

"Якщо захочуть, то можуть вбити будь-де. В тому числі у Великій Британії чи деінде. Нічого не вирішує цієї проблеми, тому це – доволі філософська тема. Кожен сам собі забезпечує охорону, бо зробити це коштом держави просто теоретично неможливо. Державна служба охорони має 2500 бійців. Порахуйте – 400 депутатів Верховної Ради. Якщо виділити охоронців по 2 осіб, то вже фактично тисяча виходить. А у нас офіційно охороняють усього 5 людей. Тому в таких випадках – кожен сам за себе", – прокоментував Ягун.

Хто в Україні найчастіше замовляє приватну охорону і як вплинула війна

В Україні є багато охоронних фірм, які надають чималий спектр послуг, у тому числі й послуги особистої охорони. Одна з таких фірм погодилась розповісти для Еспресо, які є нюанси та тонкощі у їхній роботі та хто є їхніми працівниками.

Василь Себало, керівник фірми "Спарта-Захід", працює на цьому ринку послуг з 2019 року. Компанія надавала особистий охоронний супровід відомим українським бізнесменам, іноземним делегаціям, представникам топових оборонних компаній, котрі працюють з нашими Збройними силами та зірками шоубізнесу. Кажуть, що здійснюють не просто охорону особи, а перетворюють її на сервіс.

"Приватна охорона серед пересічних громадян у нас, звісно, не є такою популярною. А от серед бізнесових кіл останніх кілька років така охорона стала затребуваною. Найбільше, хто користується послугою особистої охорони – іноземні дипломатичні делегації та представники іноземних компаній. Вони, перед тим, як приїхати в Україну, ретельно планують свій візит з погляду безпеки. Шукають охоронну компанію, яка буде їх супроводжувати на весь період перебування в Україні, починаючи від зустрічі в аеропорті сусідньої країни – Польща, Молдова, деколи Угорщина, із супроводом до різних регіонів України", – розповідає Василь Себало.

Щодо іноземних делегацій, каже він, така послуга стала дуже затребуваною, особливо під час війни. Іноземці переживають за свою безпеку й для них приїзд в Україну, навіть у відносно безпечну зону – це приїзд у зону бойових дій.

"Часто ці особи приїжджають зі своїми охоронцями – тими, яким вони найбільше довіряють. Але, поряд з цим, наймають місцеві охоронні компанії, які добре знають особливості регіону, певну специфіку, на що найперше варто звернути увагу.

І от, коли ми маємо таке замовлення, в першу чергу узгоджуємо з клієнтами повністю маршрут – з точки А в точку Б. По цьому маршруту узгоджуємо укриття, де мають бути по дорозі, медичні заклади, заправки, все до найменших дрібничок, щоб у разі виникнення мінімальної підозри на небезпеку чи тому подібне, людині можна було забезпечити максимальний захист", – пояснив Себало.

Хто може найняти приватну охорону, що для цього потрібно і яка вартість

Щодо цінової політики у компанії зазначили, що чітко неможливо визначити суму, бо усе коливається від побажань замовника послуги. Є багато факторів, які впливають на складову ціни. Але суто вартість години роботи одного охоронця в межах України, стартує від 650-700 грн. Мінімальне замовлення складає 10 годин. Інші охоронні фірми в Україні також пропонують послугу особистого охоронця. Ціна вказана різна – від 30 до 70 тис. грн за місяць.

"З нюансів, які впливають на ціну – потреба транспорту, якого класу транспорт, місткість, броньоване авто чи ні. Щодо охоронців, які забезпечують надання послуг, то здебільшого тут працюють вихідці з правоохоронних органів, структур поліції – як оперативники, так і спецпідрозділів. Ми цю сферу добре знаємо і знаємо, як потрібно якісно працювати. Багато хлопців залучаємо, які пройшли бойові дії, бо вони добре знають, як поводити себе в критичних ситуаціях, мають навички рукопашного бою, поводження зі зброєю, критичне мислення, екстремальне водіння", – каже охоронник.

Власник охоронної фірми визнає, що послуги вартісні, але наголошує, що, на його думку, безпека й не може бути дешевою.

Чи можна було запобігти вбивствам політиків

Щодо резонансних вбивств у Львові, розповідає Василь Себало, то тенденція викликає занепокоєння. Працівники охоронних фірм, як колишні оперативники, інформацію, пов'язану зі злочинами, аналізували.

"Враховуючи, що ми самі у нашій компанії є колишніми оперативниками, то, звісно, аналізували на основі тих матеріалів, які були у відкритому доступі. Робили це для того, аби використати правильно ці резонансні інциденти у своєму навчанні, щоб не траплялось в майбутньому подібних інцидентів. Зрозуміло, що за Іриною Фаріон та Андрієм Парубієм злочинці проводили відповідне стеження, певну кількість днів, вивчали маршрути. Коли охоронець з досвідом, то він уже впродовж, буквально двох днів побачить, що є стеження за людиною", – пояснює охоронець.

Люди, веде далі він, не задумуються про свої звички, ходять щоденно одними й тими ж маршрутами, п'ють каву в тих самих кав'ярнях, а особа, яка покликана побачити ризики, візьме до уваги багато нюансів, де може ховатись небезпека.

"Охоронець може відкоригувати певні звички і таким чином виявити певну небезпеку. Чи скажімо, може запропонувати змінити звичний маршрут поїздки на авто, щоб перевірити чи є стеження за клієнтом. В цьому і є перевага, що кваліфіковані працівники знають, на що конкретно звертати увагу, коли людина про такі речі навіть не задумується. А вони суттєві", – наголошує він.

У якісної охорони, кажуть в компанії, завдання дивитися по боках, вивчати оточення, навколишнє середовище, автомобілі, людей, на все звертати увагу, бо у цьому й полягає їхня робота.

Охорона в час війни

Василь Себало розповідає, що війна дуже змінила погляд на особисту охорону та правила безпеки. Дійшло до того, що люди, які собі можуть це дозволити, ставлять засоби радіоелектронної безпеки – РЕБи, як альтернативний зв'язок – Старлінк.

"Зараз що завгодно можуть зробити – дроном долетіти, поставити вибухівку під машину, якщо машина в загальнодоступному місці. Але хто б не був нашим клієнтом, чи то політик, бізнесмен, чи пересічна особа, до всіх однаково використовуємо певний протокол дій. Не ділимо людей на більш чи менш цінних. У нас завдання – безпека здоров'я і життя, це в наших пріоритетах. Якщо є нюанси, що скажімо на клієнта можуть вести "полювання" ворожі спецслужби ФСБ, така інформація допоможе нам знати, на що робити акцент. Звертаємо увагу на певні елементи, тощо. А якщо немає якихось конкретних побоювань, то ми звертаємо увагу на все", – підсумував Василь Себало.