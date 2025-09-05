Кожен повинен дбати сам про себе, держава не допоможе: генерал-майор СБУ Ягун про вбивства росіянами українських діячів

Про це у коментарі для Еспресо розповів заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун, відповідаючи на питання, як можуть убезпечити себе політики й громадські діячі в Україні.

"Якщо захочуть, то можуть вбити будь-де. В тому числі у Великій Британії чи деінде. Нічого не вирішує цієї проблеми, тому – це доволі філософська тема. Кожен сам собі забезпечує охорону, бо зробити інакше просто теоретично неможливо. Державна служба охорони має 2500 бійців. Порахуйте – 400 депутатів Верховної Ради. Якщо виділити охоронців по 2 осіб, то вже фактично тисяча виходить. А у нас офіційно охороняють усього 5 людей. Тому в таких випадках – кожен сам за себе", – прокоментував Ягун.

Він радить людям, які можуть опинитися в ролі мішеней ворожих спецслужб, менше "світитись", особливо на місцях офіційної реєстрації, та уникати зайвих контактів.

"Але тут теж питання. Наші дані, зокрема всіх колишніх працівників СБУ, подали у "Резерв +". Вся інформація: прописка, електронна пошта, мобільний. У такому випадку достатньо одного зрадника, який має доступ до Резерв+ і всі ці дані опиняться у ворога. Як тут приховати інформацію?", – риторично запитав генерал-майор.

Про державну охорону

У випадку, якщо особа хоче отримати державну охорону, таке прохання треба оформити документально – з письмовою заявою.

"У нас є таке поняття, як "Альфа". Розділ цього підрозділу СБУ збільшили на 10 тис. осіб. Там, до речі, прописано – охорона учасників кримінального судочинства. Свого часу, ще до 2014 року, за приватні гроші певних осіб, цих осіб бійці "Альфи" охороняли. Йдеться про Суркісів. Вони звернулись, написали заяву, а "Альфа" таким чином заробляла гроші. Є державна поліція охорони, можна туди звернутися, якщо особа звертається. Але потрібно пам'ятати про заяву", – підсумував Ягун.

Кого охороняють згідно з Законом

В Україні діє Закон Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб. Згідно зі статтею 4 цього документу, Державна охорона органів державної влади України здійснюється щодо: Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного судів. Також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх. Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною ще впродовж року.

"Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров’ю може здійснюватися щодо інших посадових осіб за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони України", – йдеться в законі.

Вбивство ексспікера ВРУ Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Підозрюваним виявився львів'янин Михайло Сцельніков. Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив його під варту на 60 днів без права внесення застави.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.