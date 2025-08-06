Росія створила онлайн-каталог для "продажу" українських дітей, – Кулеба
Росія створила онлайн-каталог, за допомогою якого "продає" українських дітей, викрадених із тимчасово окупованих територій України
Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
За даними організації, дітей вивозили з Донбасу та Криму ще з 2014 року, а тепер процес набув форм торгівлі.
На сайті, який має вигляд інтернет-магазину, можна обрати дитину за фото, зовнішністю, статтю, навіть за кольором очей і волосся. Дітей описують як товар — зі словами "слухняна", "спокійна".
"Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити", - наголосив Кулеба.
Він уточнив, що деяких дітей осиротили самі окупанти.
"Більшість дітей у цьому "каталозі" народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим — просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення", - написав Кулеба.
Save Ukraine засуджує ці дії як сучасне рабство та наголошує: усі докази воєнних злочинів окупантів є на офіційних російських сайтах. Водночас організація працює над поверненням викрадених дітей додому.
- Євросоюз, Рада Європи та 38 держав підписали заяву з закликом до Росії повернути викрадених українських дітей негайно та без жодних умов.
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