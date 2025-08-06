Росія створила онлайн-каталог для "продажу" українських дітей, – Кулеба

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За даними організації, дітей вивозили з Донбасу та Криму ще з 2014 року, а тепер процес набув форм торгівлі.

На сайті, який має вигляд інтернет-магазину, можна обрати дитину за фото, зовнішністю, статтю, навіть за кольором очей і волосся. Дітей описують як товар — зі словами "слухняна", "спокійна".

"Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити", - наголосив Кулеба.

Він уточнив, що деяких дітей осиротили самі окупанти.

"Більшість дітей у цьому "каталозі" народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим — просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення", - написав Кулеба.

Save Ukraine засуджує ці дії як сучасне рабство та наголошує: усі докази воєнних злочинів окупантів є на офіційних російських сайтах. Водночас організація працює над поверненням викрадених дітей додому.