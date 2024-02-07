Російські хакери атакували сайт Міносвіти України
Міністр освіти Оксен Лісовий у середу, 7 лютого, заявив про атаку російських хакерів на сайт Міністерства освіти та науки України
Про це він написав у соцмережі Х.
"Друзі, раптом що - сайт МОН тимчасово не працює через атаку русні", - йдеться у повідомленні.
Лісовий наголосив, що фахівці вже працюють над відновленням роботи.
Наразі під час спроби зайти на сайт Міністерства на екрані з'являється повідомлення про помилку.
- Напередодні, 30 січня, у Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що на офіційний сайт відомства також здійснили кібератаку, внаслідок якої вебсторінка зазнала пошкоджень.
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