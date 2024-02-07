Російські хакери атакували сайт Міносвіти України

Про це він написав у соцмережі Х.

"Друзі, раптом що - сайт МОН тимчасово не працює через атаку русні", - йдеться у повідомленні.

Лісовий наголосив, що фахівці вже працюють над відновленням роботи.

Наразі під час спроби зайти на сайт Міністерства на екрані з'являється повідомлення про помилку.