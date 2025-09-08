Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Розпочався суд щодо арешту майна нардепа Кузнєцова, підозрюваного у корупції із закупівлею дронів і засобів РЕБ
Ексклюзив

Розпочався суд щодо арешту майна нардепа Кузнєцова, підозрюваного у корупції із закупівлею дронів і засобів РЕБ

Дар'я Тарасова
8 вересня, 2025 понедiлок
14:02
Суспільство суд у справі нардепа Олексія Кузнєцова

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розпочали розгляд питання щодо арешту майна у справі народного депутата Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у "відкатах" із закупівель дронів та РЕБ

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Колегія суддів не знайшла підстав для скасування ухвали щодо арешту майна нардепа від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

Сторона захисту намагалася скасувати арешт майна на частки, які по документах належать дружині Кузнєцова. Усі вони були набуті під час перебування у шлюбі, тому, згідно з законодавством, є спільною сумісною власністю.

"Вважаю, що суд апеляційної інстанції нас підтримав і дійшов до вірних висновків. Дійсно, це майно було набуто в шлюбі. Тому будь-які доводи адвоката і самого Кузнєцова про те, що це придбано за кошти позики чи іншими шляхами вказування, що документи не збереглись на це майно, тому це є особиста власність дружини Кузнєцова, не були сприйняті судом. Це не відповідає документам. Апеляційна інстанція залишила цю ухвалу без змін. Арешт, який був накладений, залишився в силі", - пояснив прокурор Олександр Сабада.

суд у справі нардепа Олексія Кузнєцова

2 серпня НАБУ та САП викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде призупинено на час розслідування.

За даними слідства, фігуранти використовували відкатну схему: державні контракти укладалися з підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% вартості контракту поверталося фігурантам у вигляді хабарів.

 

 

Теги:
Новини
корупція в Україні
Війна з Росією
НАБУ
безпілотник
Слуга народу
Суд
Читайте також:
Рамзан Кадиров
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
Кирило Буданов
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
БПЛА, шахед, дрон
Автор Анатолій Буряк
8 вересня, 2025 понедiлок
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
15:11
Огляд
установчий з'їзд Народного руху України, 8-10 вереня 1989 року
Від "перебудови" до незалежності: 36 років тому виник Народний Рух України
15:02
Ексклюзив
На фото: Олена Зеленська
Саміт перших леді та джентльменів присвятять освіті, гостей годуватимуть шкільним харчуванням
15:00
Ексклюзив
Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи, - польський журналіст Пшедляцкі
14:28
Пресреліз
ВАКС
ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго,– адвокати бізнесмена
14:17
Ексклюзив
газ, ГТС
Такі об'єкти захистити складніше: експертка з енергетики Войціцька про ворожі удари по газовій інфраструктурі України
14:00
OPINION
В якій формулі немає України
13:55
Ексклюзив
Законопроєкти, які викликали хвилю дискусій і обурень: юристка пояснила, що може змінитись через нові покарання за СЗЧ і непокору командиру
13:23
Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, робота повністю паралізована
12:56
стрілянина в Єрусалимі
У Єрусалимі сталася стрілянина: загинули 5 людей, нападників нейтралізували
12:54
Фернанду Сантуш
Азербайджан перед матчем з Україною погнав зіркового тренера
12:35
Інтерв’ю
Міхал Пшедляцкі
"Це не лише війна України, це війна за свободу Європи", – Міхал Пшедляцкі
12:30
Ексклюзив
Міхал Пшедляцкі
Журналіст - це професія моральної відповідальності, - польський журналіст Пшедляцкі
12:22
В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
12:21
Анна Нетребко
Кількасот протестувальників вийшли до Королівської опери в Лондоні через виступ путіністки Нетребко
12:12
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю знайшли уламки дрона
12:00
OPINION
Три варіанти поведінки Зеленського
11:59
Ексклюзив
ЗСУ
Законодавці ставлять військовослужбовців в гірше становище ніж злодіїв, ґвалтівників та вбивць: Біщук про законопроєкт щодо посилення відповідальності військових
11:57
Російська пропаганда запустила фейк, що ЗСУ в Купʼянську використовують школярів як "живий щит", - ЦПД
11:32
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зменшується, у кількох регіонах були відключення через обстріли РФ: ситуація в енергосистемі 8 вересня
11:30
санкції проти Росії
ЄС і США цього тижня узгодять нові санкції проти РФ, - Bloomberg
11:24
Дмитро Медведєв
Медведєв звинуватив Фінляндію у підготовці до нападу на Росію
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО готується до військових навчань РФ біля кордонів Литви та Польщі, а США планують санкції для країн, що купують російську нафту. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
10:47
Ексклюзив
"Добропілля йде шляхом Покровська та Мирнограда": журналістка Бірюкова про ситуацію у прифронтових містах Донеччини
10:36
Кулеба обговорив з делегацією місії МВФ підтримку прифронтових регіонів, у фокусі — опалювальний сезон
10:01
OPINION
Барабани, бруківка, стадіони. Кому війна, а кому — "освоєння бюджету"?
10:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
09:50
На фото: російський репер Тіматі
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
09:42
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Гетьман: Добра новина - російська армія не збільшується, а погана - і не зменшується
09:26
Олександр Сирський
Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський
08:59
сили ППО
ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів
08:23
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
08:22
Ексклюзив
путін путлер
"Путін на сьогоднішній момент перебуває у певній ейфорії": Денисенко про санкції проти РФ
08:13
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 156 боїв, ЗСУ зупинили 43 атаки на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Путін спровокував битву антицивілізації з цивілізацією. Україна заважає його планам
08:03
Анонс
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: розклад і результати матчів 8 вересня
08:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
"Я роблю все, щоб кожного дня дивитися в дзеркало і посміхатися": польський журналіст Пшедляцкі про допомогу Україні
07:55
Оновлено
Атака РФ 7 вересня: у Києві кількість загиблих зросла до трьох
07:44
ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині та зачистили від ворога Володимирівку
07:27
Втрати РФ
За добу 7 вересня армія РФ втратила 910 солдат, 10 танків і крилатих ракет
07:10
Скотт Бессент
Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV