Розпочався суд щодо арешту майна нардепа Кузнєцова, підозрюваного у корупції із закупівлею дронів і засобів РЕБ

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Колегія суддів не знайшла підстав для скасування ухвали щодо арешту майна нардепа від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

Сторона захисту намагалася скасувати арешт майна на частки, які по документах належать дружині Кузнєцова. Усі вони були набуті під час перебування у шлюбі, тому, згідно з законодавством, є спільною сумісною власністю.

"Вважаю, що суд апеляційної інстанції нас підтримав і дійшов до вірних висновків. Дійсно, це майно було набуто в шлюбі. Тому будь-які доводи адвоката і самого Кузнєцова про те, що це придбано за кошти позики чи іншими шляхами вказування, що документи не збереглись на це майно, тому це є особиста власність дружини Кузнєцова, не були сприйняті судом. Це не відповідає документам. Апеляційна інстанція залишила цю ухвалу без змін. Арешт, який був накладений, залишився в силі", - пояснив прокурор Олександр Сабада.

2 серпня НАБУ та САП викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде призупинено на час розслідування.

За даними слідства, фігуранти використовували відкатну схему: державні контракти укладалися з підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% вартості контракту поверталося фігурантам у вигляді хабарів.