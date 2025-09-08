Саміт перших леді та джентльменів присвятять освіті, гостей годуватимуть шкільним харчуванням

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що цьогоріч саміт перших леді та джентльменів у Києві відвідає рекордна кількість гостей. Наразі не оголошують точну кількість та не уточнюють, з яких країн будуть гості з міркувань безпеки.

"У мене буде цього року приємна можливість зустріти двох перших леді, які ще не були в Києві на нашому саміті. Тому я сподіваюся, що все пройде так, як ми запланували", - зазначила Зеленська.

Темою цьогорічного саміту обрали освіту - "Освіта, що моделює світ".

"У цьому році ми говоримо про освіту. Ми усвідомлюємо, яку роль має освіта для сталого розвитку світу, для миру. Це є фундаментальна основа, яка формує майбутнє світу. І все, що відбувається в світі, може бути скориговано за десятиліття, на десятиліття наперед, скориговано саме засобами освіти. Перш за все, ми говоримо про доступ до освіти. І не тільки про фізичний доступ до навчального середовища, але й доступ до якісного навчального середовища", - прокоментував міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Олена Зеленська пояснила, що щороку для саміту обирають тему, важливу для України, а також цікаву і важливу для всіх гостей.

"Якщо у нас свої особливості організації освітнього процесу, пов'язані з війною, то в інших країнах є інші виклики. Це рівний доступ до освіти, це неможливість здобувати якісну освіту тощо. Тож ми збираємо не тільки перших леді, але й міністрів освіти з їхніх країн, а також експертів, пов'язаних з освітою, наукою, педагогікою. І цього року у нас особливі гості — це вчителі", - оголосила перша леді.

Оксен Лісовий додав, що під час саміту говоритимуть про шкільні мережі, про зміст освіти і про те, як обладнані й чим оснащені школи.

"Але головне - ми говоримо про вчителя. Ключовий елемент, без якого всі інші інвестиції не працюють. Саме тому було прийнято рішення запрошувати вчителів сюди й робити особливий фокус уваги на те, як мислить вчитель, як формується його світоглядна база, яку систему цінностей імплементує вчитель, працюючи з дітьми", - поділився міністр освіти.

Перша леді України зазначила, що гостей ознайомлять зі шкільним харчуванням. Фудкорт працюватиме за рецептурою та технологією, яку зараз використовують у школах.

