САП просить конфіскувати активи подружжя столичних суддів на понад 7 млн грн: деталі

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Центр протидії корупції.

"Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та на підставі самостійно одержаних доказів заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 323 545 грн, якими користується родина суддів районних судів м. Києва, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)", - повідомляють в САП.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про активи, якими користується суддя Подільського суду Києва Леся Будзан та її чоловік – суддя Шевченківського суду Києва Андрій Анохін.

"Мова йде про частину квартири вартістю 6 159 790 грн, паркомісце вартістю 622 200 грн та частину іншого паркомісця вартістю 541 556 грн, які розташовані в елітному житловому комплексі м. Києва. Частина цього активу придбана родичами суддів, проте подружжя прямо чи опосередковано може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження", - зауважили в САП.

Там додали, що вартість набутих у 2022–2023 роках активів, що зазначена в договорах купівлі-продажу, значно занижена, а їхня реальна ціна вдвічі більша.

"Аналізом доходів і видатків суддів та їхніх родичів також встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних доходів", - акцентують в САП.

У п'ятницю, 25 липня, колегія суддів наклала арешт на квартиру та обидва паркомісця.