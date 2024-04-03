Сєверодонецьк, Первомайськ, Ватутіне та ще 4 міста і 44 села перейменують
У середу, 3 квітня, відбулося засідання профільного комітету щодо перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ. Нові назви отримав 51 населений пункт
Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський у Facebook.
Так у рамках деколонізації перейменують 7 міст і 44 села та селища.
Зокрема міста отримали такі назви:
- Першотравенськ (Дніпропетровщина) - Шахтарське.
- Красноград (Харківщина) - Берестин.
- Первомайський (Харківщина) - Златопіль.
- Первомайськ (Луганщина) - Сокологірськ.
- Ватутіне (Черкащина) - Багачеве.
- Дружба (Сумщина) - Журавське.
- Сєверодонецьк (Луганщина) - Сіверськодонецьк.
"Хочу всім нагадати, що мешканцям цих населених пунктів, які були перейменовані, не потрібно абсолютно нічого змінювати - всі документи чинні, не потрібно йти в ЦНАПи, стояти в чергах, перереєстровуватися - забудьте про це, абсолютно все залишається чинним, а для юридичних осіб будь-які зміни документів з часом будуть безкоштовні", - заявив Лозинський.
Також він прокоментував обговорення стосовно того, що на перейменування йде багато бюджетних коштів
"Ні, насправді крім в’їзних табличок в місто і декількох ще моментів, ніяких додаткових витрат це не понесе", - сказав перший заступник голови профільного комітету.
- 2 квітня стало відомо, що у Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов'язані з Росією: у місті з'явився в'їзд на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) та вулиця імені заступника міністра МВС Євгена Єніна.
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