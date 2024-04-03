Сєверодонецьк, Первомайськ, Ватутіне та ще 4 міста і 44 села перейменують

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський у Facebook.

Так у рамках деколонізації перейменують 7 міст і 44 села та селища.

Зокрема міста отримали такі назви:

Першотравенськ (Дніпропетровщина) - Шахтарське.

Красноград (Харківщина) - Берестин.

Первомайський (Харківщина) - Златопіль.

Первомайськ (Луганщина) - Сокологірськ.

Ватутіне (Черкащина) - Багачеве.

Дружба (Сумщина) - Журавське.

Сєверодонецьк (Луганщина) - Сіверськодонецьк.

"Хочу всім нагадати, що мешканцям цих населених пунктів, які були перейменовані, не потрібно абсолютно нічого змінювати - всі документи чинні, не потрібно йти в ЦНАПи, стояти в чергах, перереєстровуватися - забудьте про це, абсолютно все залишається чинним, а для юридичних осіб будь-які зміни документів з часом будуть безкоштовні", - заявив Лозинський.

Також він прокоментував обговорення стосовно того, що на перейменування йде багато бюджетних коштів

"Ні, насправді крім в’їзних табличок в місто і декількох ще моментів, ніяких додаткових витрат це не понесе", - сказав перший заступник голови профільного комітету.