Вулиця Єніна та в'їзд Джуса: в Харкові перейменували 18 топонімів

Про це інформує Харківська міська рада.

"Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська - вулицею Фінською, а вулиця Байкальська - вулицею Сніжною", - йдеться у повідомленні.

Провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську - на вулицю Литовську, провулок Алтайський - на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера - на в’їзд Глісада Джуса - на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.

Перейменували також:

вулицю Красноуральську на вулицю Низинну

вулицю Іртиську на вулицю Мерлинську

провулок Іртиський на провулок Чепельський

вулицю Іжевську на вулицю Цукрову

"Провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути, провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський, а провулок Єльнінський - на провулок Барвистий. Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок - Скандинавським, а в’їзд - Лірницьким", - додали у міськраді.