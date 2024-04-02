Вулиця Єніна та в'їзд Джуса: в Харкові перейменували 18 топонімів
У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов'язані з Росією: у місті з'явився в'їзд на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) та вулиця імені заступника міністра МВС Євгена Єніна
Про це інформує Харківська міська рада.
"Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська - вулицею Фінською, а вулиця Байкальська - вулицею Сніжною", - йдеться у повідомленні.
Провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську - на вулицю Литовську, провулок Алтайський - на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера - на в’їзд Глісада Джуса - на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.
Перейменували також:
- вулицю Красноуральську на вулицю Низинну
- вулицю Іртиську на вулицю Мерлинську
- провулок Іртиський на провулок Чепельський
- вулицю Іжевську на вулицю Цукрову
"Провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути, провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський, а провулок Єльнінський - на провулок Барвистий. Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок - Скандинавським, а в’їзд - Лірницьким", - додали у міськраді.
- 20 березня Комітет ВР із питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування підтримав перейменування низки населених пунктів України.
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