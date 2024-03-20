Комітет ВР підтримав перейменування Павлограда, Броварів і ще низки населених пунктів

Про це 20 березня повідомив нардеп Роман Лозинський.

За його словами, комітет підтримав перейменування пʼяти міст і 104 сіл і селищ. Зокрема пропонується перейменувати:

Червоноград Львівської області на Шептицький;

Южне, що на Одещині, – на Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) – на Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) – на Ріднопілля;

Бровари (Київщина) – на Броварі.

Лозинський назвав рішення комітету про перейменування "історичним".

Тепер перейменування має затвердити Верховна Рада.

Раніше активісти вимагали перейменувати Бровари на Броварі й озвучили історичні та лінгвістичні підстави для цього. За їхніми словами, поет Тарас Шевченко писав саме про "Броварі". Таку назву міста використовували в минулому і в літературі, і в газетах, у документах, а також самі жителі в усному мовленні. Старожили й досі називають місто Броварі, заявили активісти.

Щодо Павлограда, то Інститут нацпам'яті визнав цю назву символом російської імперської політики.