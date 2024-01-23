На Дніпропетровщині депутати обрали нову назву для міста Новомосковськ
У вівторок, 23 січня, депутати міської ради проголосували за нову назву для міста Новомосковськ на Дніпропетровщині
Про це повідомляє "Суспільне".
Під час сесії міськради Новомосковська 21 з 28 депутатів віддали голос за варіант Нова Самарь. На голосування також винесли варіант Самар. Тепер нову назву міста має затвердити Верховна Рада.
Важливо, що напередодні 51,43% містян проголосували за назву Новосамарськ, а 41,65% за Самар.
- Міській раді, розташованого у Дніпропетровській області Першотравенська, треба до 27 січня 2024 року провести консультації з громадськістю та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо нової назви населеного пункту.
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