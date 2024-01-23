На Дніпропетровщині депутати обрали нову назву для міста Новомосковськ

Про це повідомляє "Суспільне".

Під час сесії міськради Новомосковська 21 з 28 депутатів віддали голос за варіант Нова Самарь. На голосування також винесли варіант Самар. Тепер нову назву міста має затвердити Верховна Рада.

Важливо, що напередодні 51,43% містян проголосували за назву Новосамарськ, а 41,65% за Самар.