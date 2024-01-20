На Дніпропетровщині обирають нову назву для 27-тисячного Першотравенська

Про це повідомляє дніпровський інформаційний портал "Наше місто".

У Першотравенську, зокрема, вже провели опитування серед населення. Надійшло 53 пропозиції щодо нової назви міста.

Комісія з питань найменування визначила 8 назв, які пропонуються для голосування:

Шахтарське,

Щедродар,

Косьмин,

Затишне,

Степове,

Квітчанськ,

Мирне,

Соборне.

Голосування триватиме до 22 січня 2024 року (включно).

Проголосувати можна онлайн або безпосередньо у міськраді.

Кінцева назва міста Першотравенськ, що підпадає під декомунізацію, буде визначена за результатами голосування.

Що відомо про Першотравенськ

Місто знаходиться на території Західного Донбасу й нараховує 27 тисяч жителів.

Містоутворюючими підприємствами є три вугільні копральні: "Степова", "Ювілейна", імені Сташкова.

