На Дніпропетровщині обирають нову назву для 27-тисячного Першотравенська
Міській раді розташованого у Дніпропетровській області Першотравенська треба до 27 січня 2024 року провести консультації з громадськістю та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо нової назви населеного пункту
Про це повідомляє дніпровський інформаційний портал "Наше місто".
У Першотравенську, зокрема, вже провели опитування серед населення. Надійшло 53 пропозиції щодо нової назви міста.
Комісія з питань найменування визначила 8 назв, які пропонуються для голосування:
Шахтарське,
Щедродар,
Косьмин,
Затишне,
Степове,
Квітчанськ,
Мирне,
Соборне.
Голосування триватиме до 22 січня 2024 року (включно).
Проголосувати можна онлайн або безпосередньо у міськраді.
Кінцева назва міста Першотравенськ, що підпадає під декомунізацію, буде визначена за результатами голосування.
Що відомо про Першотравенськ
Місто знаходиться на території Західного Донбасу й нараховує 27 тисяч жителів.
Містоутворюючими підприємствами є три вугільні копральні: "Степова", "Ювілейна", імені Сташкова.
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