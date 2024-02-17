"Сфальсифікована справа з метою тиску на нашого клієнта": адвокатка Пушина прокоментувала справу Жеваго

Про це вона заявила в етері Еспресо.

"Судові справи в Україні, які викликають найбільший суспільний резонанс та розголос, завжди мають політичне забарвлення. Тому дивлячись на те, що відбувається в судовій та правоохоронній системі країни, сьогодні говорити про рівність прав громадян перед законом - просто невдячна справа. До речі, показовою є справа Костянтина Жеваго. Справа Костянтина Жеваго розслідується понад 4 роки. Ми розуміємо, що незабаром справа не буде передана до суду, з урахуванням того, що слідчі ДБР або зупиняють провадження, або звертаються до суду з клопотанням продовження строків досудового розслідування до 12 місяців", - розповіла Пушина.

Адвокатка наголосила, що справі штучно намагаються не дати просуватися з метою тиску на Жеваго.

"Тому ми чудово розуміємо, що ця справа є безперспективною. Я гадаю, що і правоохоронні органи це розуміють. Вони чудово розуміють, що ця справа є сфальсифікованою. Втім, справа Жеваго комусь потрібна, і її штучно тримають лише з однією метою - тиску на нашого клієнта", - додала вона.

Що передувало

Жеваго сказав: "Слідчі та прокурори ладні ніколи не закривати справу банку "Фінанси та Кредит", аби я залишався в розшуку".

Досудове розслідування у провадженні про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит" розглядається понад 4 роки. Захисники Костянтина Жеваго продовжують звертати увагу на неодноразові порушення законодавства України та громадянських прав їхнього клієнта.

10 листопада Верховний Суд Франції у місті Париж після детального аналізу всіх поданих матеріалів, урахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту, поставив крапку в справі щодо екстрадиції українського підприємця та мецената Костянтина Жеваго і відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію.

Підприємець та меценат Костянтин Жеваго зазначив, що Верховний Суд Франції підтвердив, що в сьогоднішній політичній ситуації в Україні належного судового захисту та й взагалі правосуддя він не отримає по своїй справі.

Адвокати Костянтина Жеваго, які вже не раз повідомляли про порушення громадянських прав їхнього клієнта та ненадання матеріалів справи для ознайомлення захисникам, також наголошують на процесуальних порушеннях під час досудового розслідування у справі про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".