"Шлях ветерана": у Києві презентували довідник для тих, хто звільняється з військової служби

Про це повідомляє пресслужба українського ветеранського фонду.

У заході взяли участь представники органів державної влади, міжнародних інституцій, громадських організацій, а також захисники та захисниці.

"Шлях ветерана" — універсальний довідник для тих, хто звільняється зі служби або стикається з викликами соціальної адаптації, зазначили у фонді. У путівнику зібрано покрокові алгоритми дій щодо звільнення з різних причин: за станом здоров'я, віком чи після повернення з полону. У ньому є відповіді на питання про оформлення виплат та отримання соціальних гарантій для військових і членів їхніх родин.

Упорядкували посібник юристи Українського ветеранського фонду за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", а поширюватимуть через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Сьогодні ми вже маємо значну кількість ветеранів та ветеранок, які звільняються зі служби з різних причин: через травми, поранення або сімейні обставини. Саме тому ми маємо розробляти ефективні механізми підтримки та супроводу цих людей. Одним із таких механізмів є посібник «Шлях ветерана», над яким працювала команда Українського ветеранського фонду. ТЦК та СП — перша точка входу для наших захисників та захисниць, коли вони повертаються додому, тому надзвичайно важливо спрямовувати, координувати та направляти людей на їхньому непростому шляху повернення та подальшої реінтеграції до цивільного життя", — зазначила заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кіріллова.

Ідея створити "Шлях ветерана" зʼявилася в результаті аналізу запитів військових, ветеранів та їхніх родичів, з якими вони звертаються на Гарячу лінію кризової підтримки Українського ветеранського фонду, розповів один з авторів путівника, юрист фонду та ветеран Ярослав Хоменко.

"Ми дійшли висновку, що наразі цим людям дуже не вистачає на руках підказок, які б могли направляти їх, коли виникає потреба розвʼязання їхніх правових проблем. Щоб створити путівник, ми ретельно проаналізували, які питання найбільше хвилюють наших захисників та захисниць, і акумулювали необхідну інформацію в невеличкому посібнику. Він допоможе зрозуміти, на якому етапі людина перебуває зараз, які кроки має здійснити надалі", — пояснив юрист.

Оскільки по консультації до Українського ветеранського фонду часто звертаються родичі загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць, частину видання складають алгоритми дій для сімей військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон, а також рекомендації для родичів загиблих захисників щодо отримання пільг і соціальних виплат.

"Цей путівник буде корисним не тільки для військовослужбовців, але й для їхніх родин, особливо для членів сімей бійців, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Зазвичай родичам таких військових доводиться шукати інформацію в різних джерелах, витрачаючи на пошуки багато часу. Тому дуже важливо, що тепер ми маємо посібник, у якому систематизовано та узагальнено всі потрібні відомості", — підкреслив начальник управління з питань реалізації соціальних гарантій Міністерства оборони України, полковник Ярослав Кілініченко.

Як йшлося під час презентації, посібник не просто спрощує для військових проходження бюрократичних процедур, а дає чіткі практичні рекомендації, які допоможуть уникнути додаткових труднощів.

Реалізувати цю ініціативу вдалося завдяки підтримці Міжнародного фонду "Відродження".

"Дуже важливо, що в нагальний момент наша інституція долучилася до підтримки захисників, захисниць та їхніх родин, що ми маємо змогу підсилити державну установу, яка працює в цьому напрямі. Думаю, що путівник «Шлях ветерана» допоможе багатьом родинам, тому дуже вдячна, що наша співпраця з Українським ветеранським фондом вдалася і її результат буде корисний ветеранам та ветеранкам", — зауважила менеджерка програм "Відродження" Ольга Гальченко.

Друкований путівник "Шлях ветерана" буде доступний у всіх ТЦК та СП, а його pdf-версію можна завантажити на сайті Українського ветеранського фонду за посиланням.