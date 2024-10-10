В Україні започаткували спортивні змагання "Ігри Ветеранів": відкрито реєстрацію на участь
Міністерство у справах ветеранів України започатковує спортивні змагання "Ігри Ветеранів". Цьогоріч вони проходитимуть у чотирьох регіонах України та завершаться Всеукраїнськими змаганнями у Києві
Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
Зазначається, що учасники "Ігор Ветеранів" змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт.
"До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що реєстрація на участь у змаганнях є обов’язковою. Вона триватиме до 27 жовтня (включно). Подати документи можна за посиланням.
Етапи проведення змагань
Повідомляється, що регіональні відбіркові етапи з кросфіту відбудуться: 2 листопада (м. Кривий Ріг), 9 листопада (м. Одеса), 16 листопада (м. Івано-Франківськ) та 23 листопада (м. Житомир), а всеукраїнські змагання пройдуть 8 грудня у Києві.
Регіональний відбірковий етап з кіберспорту відбудеться: 17 листопада Counter-Strike 2 (по всій Україні онлайн), 17 листопада FIFA (по всій Україні онлайн) і 24 листопада DOTA2 (по всій Україні онлайн), а всеукраїнські змагання 6-7 грудня у Києві.
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