В Україні започаткували спортивні змагання "Ігри Ветеранів": відкрито реєстрацію на участь

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Зазначається, що учасники "Ігор Ветеранів" змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт.

"До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що реєстрація на участь у змаганнях є обов’язковою. Вона триватиме до 27 жовтня (включно). Подати документи можна за посиланням.

Етапи проведення змагань

Повідомляється, що регіональні відбіркові етапи з кросфіту відбудуться: 2 листопада (м. Кривий Ріг), 9 листопада (м. Одеса), 16 листопада (м. Івано-Франківськ) та 23 листопада (м. Житомир), а всеукраїнські змагання пройдуть 8 грудня у Києві.

Регіональний відбірковий етап з кіберспорту відбудеться: 17 листопада Counter-Strike 2 (по всій Україні онлайн), 17 листопада FIFA (по всій Україні онлайн) і 24 листопада DOTA2 (по всій Україні онлайн), а всеукраїнські змагання 6-7 грудня у Києві.