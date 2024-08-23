Шмигаль попросив Міноборони "попрацювати з ТЦК", щоб водіїв не знімали з рейсових автобусів

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав прем'єр під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, 23 серпня.