Шмигаль попросив Міноборони "попрацювати з ТЦК", щоб водіїв не знімали з рейсових автобусів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Міноборони з проханням роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав прем'єр під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, 23 серпня.
- У понеділок, 15 липня, в селі Липини Луцького району працівники ТЦК нібито забрали водія маршрутного автобуса №32 просто під час виконання ним рейсу. У військкоматі відреагували.
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