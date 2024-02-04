Сильний вітер, дощ і мокрий сніг, - Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати 5-6 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Водії, якщо є варіант поїхати завтра на метро - маршрутках - автобусах, використайте його: краще залишіть машину, але дуже уважно оберіть місце парковки", - написала вона.

Також Діденко попередила, що окрім сильного вітру 5 лютого в Україні очікуються дощі та мокрий сніг.

Стосовно температури, то в понеділок буде досить тепло: протягом дня +3…+9 °C, на півдні до +12 °C

Погода в Києві

У столиці 5 лютого також очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 17-22 м/с. Також очікується дощ в перемішку з мокрим снігом. Температура вночі опуститься до +2 °C, вдень: +5 °C.

У вівторок, 6 лютого, вітер стихне, опади стануть слабшими, але буде хмарно.

"Чудове весняне тепло завітає, орієнтовно, 10, 11, 12 лютого, передбачається до +10...+15 °C. Проте не забуваємо - ще панує лютий, тому таке потепління ще може чергуватися із похолоданням", - зазначила Наталка Діденко.

В Українському гідрометеорологічному центрі також попередили про погіршення погоди та сильний вітер і оголосили 5 лютого жовтий рівень небезпеки.

"5 лютого в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с", - йдеться в повідомленні.

Фото: Український гідрометеорологічний центр