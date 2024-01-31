Синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку лютого

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у четвер, 1 лютого, до України прийдуть атмосферні фронти скандинавського циклону Margrit із північного заходу Європи. Вони принесуть дощі у західні регіони та дощ з мокрим снігом у центральні та північні області України.

У східних областях, більшості центральних та в південній частині істотні опади не передбачаються. Водночас прогнозується поривчастий вітер, на заході та півночі до 15-18 метрів за секунду.

"Найближчої ночі від - 3 °C до +2 °C, впродовж дня +1...+7 °C", - повідомила Діденко.

Фото: Наталка Діденко

Натомість у Києві 1 лютого значну частину доби опадів не передбачається, збільшиться хмарність. Увечері, ймовірно, пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Найближчої ночі у столиці близько буде 0 °C, а вдень +3...+5 °C.

"Надалі в Україні переважатиме волога, проте нехолодна погода з невеликими коливаннями температури повітря, буде вітряно", - повідомила синоптик.