Синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку лютого
У перший день лютого в Україні очікується зміна погоди - у деякі регіони прийдуть дощі, сніг та вітер. Температура триматиметься у межах -3 °C до +7 °C
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у четвер, 1 лютого, до України прийдуть атмосферні фронти скандинавського циклону Margrit із північного заходу Європи. Вони принесуть дощі у західні регіони та дощ з мокрим снігом у центральні та північні області України.
У східних областях, більшості центральних та в південній частині істотні опади не передбачаються. Водночас прогнозується поривчастий вітер, на заході та півночі до 15-18 метрів за секунду.
"Найближчої ночі від - 3 °C до +2 °C, впродовж дня +1...+7 °C", - повідомила Діденко.
Фото: Наталка Діденко
Натомість у Києві 1 лютого значну частину доби опадів не передбачається, збільшиться хмарність. Увечері, ймовірно, пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Найближчої ночі у столиці близько буде 0 °C, а вдень +3...+5 °C.
"Надалі в Україні переважатиме волога, проте нехолодна погода з невеликими коливаннями температури повітря, буде вітряно", - повідомила синоптик.
- 30 січня погода по усій території України була сонячною та без опадів, проте вже в останній день місяця, 31 січня, у деяких регіонах побільшало хмар.
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