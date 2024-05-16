"Символ єднання всіх поколінь українців": Зеленський привітав із Днем вишиванки
Президент України у четвер, 16 травня, привітав українців із Днем вишиванки. Він заявив, що вона є символом єднання всіх поколінь нашого народу
Про це він написав у Telegram.
"Наші діти знають її змалечку. Вона - символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями", - написав президент.
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За його словами, за роки спротиву російській агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.
"З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!" - привітав Зеленський.
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