"Символ єднання всіх поколінь українців": Зеленський привітав із Днем вишиванки

Про це він написав у Telegram.

"Наші діти знають її змалечку. Вона - символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями", - написав президент.

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За його словами, за роки спротиву російській агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

"З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!" - привітав Зеленський.