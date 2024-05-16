День вишиванки: свято, покликане зберегти народні традиції. Історія та статус
Дата проведення Дня вишиванки — щороку в третій четвер травня. Свято не прив'язане до жодного державного чи релігійного. До нього може долучитися будь-хто, одягнувши вишиванку
Історія свята
Святу передувала акція "Всесвітній день вишиванки", котру в 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.
Леся запропонувала одногрупникам та іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки.
Свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.
Фото: gettyimages
Статус свята
Ініціативи з надання святу статусу державного не отримали успіху. Втім Леся Воронюк зазначає, що офіційність свята накладає зобов'язання на людей, а його неофіційний характер залишає більше свободи.
Популярності свята сприяє уявлення про вишиту сорочку як оберіг і популяризація відомостей про регіональні традиції вишивання в Україні. Воно сприяло використанню давніх традиційних елементів вишивки в сучасному одязі.
Фото: city-adm.lviv.ua
Хроніка відзначення
- 2006 — започаткування свята
- 2007 — свято відзначили студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
- 2008-2009 — святкування поширилося на всі факультети Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
- 2010 — до участі в акції цього року долучились державні службовці, міський голова Чернівців, викладачі університету та навіть таксисти. Свято підтримали в Запоріжжі, Сімферополі, Львові, Рівному
- 2011 — п'ятирічний ювілей свята ознаменувався встановленням Гіннесівського рекорду за кількістю людей у вишиванках в одному місці. На Центральній площі Чернівців зібралося понад 4000 людей у вишиванках
- 2013 — свято позначилося університетським благодійним ярмарком солодощів, на котрому було зібрано майже 16 тисяч гривень та передано онкохворим дітям, що лікуються в обласній дитячій лікарні
- 2015 — 21 травня. Організатори закликали усю Україну в цей день одягнути вишиванку на знак єдності. Започаткована акція "Подаруй вишиванку захиснику", яка має на меті підняти бойовий і моральний дух українських воїнів в зоні АТО. Свято ознаменувалося всесвітнім масштабом, до акції долучилися близько 50 країн світу.
- 2016 — 19 травня. На цей день та наступні вихідні заходи планувалися в різних містах України і світу
- 2018 — 17 травня. В українських аеропортах проводилася інформаційна акція "Вишиванка летить у мандри"
- 2020 — 21 травня. Масові заходи не проводилися через пандемію COVID-19.
- 2021 — 20 травня. Відбувався в форматі Дня вуличної етномузики
- 2022 — 19 травня. Святкування відбулося без масових заходів через воєнний стан.
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