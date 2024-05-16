День вишиванки: свято, покликане зберегти народні традиції. Історія та статус

Історія свята

Святу передувала акція "Всесвітній день вишиванки", котру в 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Леся запропонувала одногрупникам та іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки.

Свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

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Статус свята

Ініціативи з надання святу статусу державного не отримали успіху. Втім Леся Воронюк зазначає, що офіційність свята накладає зобов'язання на людей, а його неофіційний характер залишає більше свободи.

Популярності свята сприяє уявлення про вишиту сорочку як оберіг і популяризація відомостей про регіональні традиції вишивання в Україні. Воно сприяло використанню давніх традиційних елементів вишивки в сучасному одязі.

Фото: city-adm.lviv.ua

Хроніка відзначення