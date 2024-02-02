Синоптично цікава, але некомфортна: Наталка Діденко про погоду на вихідних

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у суботу, 3 лютого, погода в Україні буде синоптично цікавою, але некомфортною. Українцям варто готуватися до опадів та сильного вітру.

"Вітер західних напрямків досягатиме штормових поривів до 15-22 метрів за секунду!", - наголосила синоптикиня.

Повсюди прогнозують мокрий сніг та дощ: фаза опадів залежатиме від температури повітря.

Вночі суботи температура коливатиметься від -4...+1 °C. Вдень потепліє до +4...+7 °C. Водночас у східних областях буде 0...+3 °C

Погода у столиці

У Києві вночі та вранці буде мокрий сніг, який вдень перейде у дощ. У столицю прийде вітер північно-західного напрямку, його пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. В ніч на суботу буде нульова температура, вдень вона підніметься до +5 °C

Якою буде погода в неділю

Синоптикиня додала, що у неділю інтенсивність опадів зменшиться, проте погода залишатиметься вітряною та вогкою.

Фото: t.me/PohodaNatalka