Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та мокрий сніг

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зокрема, вона попередила мешканців столиці про те, що 18 березня дощ переходитиме у сніг, а це може суттєво ускладнити ситуацію на дорогах.

Крім того, така різка зміна погоди - похолодання, стрибки атмосферного тиску, зміна фази опадів - може несприятливо позначитися на самопочутті.



Найближчої ночі у Києві також прогнозується мокрий сніг, а послаблення та припинення опадів очікується вже вдень вівторка, 19 березня.



Температура повітря вночі не перевищуватиме 0...+2 °C, а вдень становитиме близько +5 °C.

Синоптикиня повідомляє, що загалом повсюди в Україні 19 березня циклон визначатиме вологу погоду - дощі, на заході, подекуди в центрі та на півночі місцями з мокрим снігом.

Температура повітря найближчої ночі очікується від -4 до +4 °C. Завтра вдень у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть +4...+7 °C, на сході та півдні, окрім Одещини, - +8...+14 °C. Найхолодніше буде у західних областях - +2...+5 °C.

Натомість потепління передбачається 21 - 22 березня.