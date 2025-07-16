Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де найближчими днями чекати грозових дощів та прохолоди

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, завтра, 17 липня, помірна температура переважатиме на заході України, на Сумщині, Полтавщині та частково на Дніпровщині. Очікується +20...+27 градусів.

На решті території України протягом дня +27...+32 градуси, на сході та місцями на півдні +32...+36 градусів.

"Короткочасні дощі з грозами, місцями зі шквалом та градом завтра – західні області, Сумщина, Полтавщина, ввечері Харківщина та Одещина. На решті території України без опадів", - додала синоптикиня.

Уже 18 липня в більшості областей України температура повітря знизиться до +20...+26 градусів.

"Навіть на півдні буде +25...+29, хіба що на Запоріжжі до +33 градусів. І лише на крайньому сході України в п'ятницю втримається сильна спека", - зауважила Діденко.

Зливи, за її інформацією, 18 липня пройдуть на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та вночі на Одещині.

"На жаль, південна частина та переважно східна й надалі потерпатимуть від надмірно сухої погоди", - резюмувала Наталка Діденко.

Якою буде погода у столиці

За інформацією Діденко, у Києві 17 липня протягом дня очікується +26...+27 градусів, без опадів.

А от 18 липня передбачаються зливи та зниження температури повітря до +20...+23 градусів.