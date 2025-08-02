Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у неділю чекати грозових дощів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За інформацією Діденко, дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях.

На решті території, за її словами, буде суха погода.

фото: Наталка Діденко

"Температура повітря буде високою, протягом дня очікується +28...+32, на півдні та сході +30...+34 градуси", - додала синоптикиня.

Якою буде погода у столиці?

Як зазначила Наталка Діденко, у Києві в неділю буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра показуватиме +26...+28 градусів.

"Найближчий дощ у Києві передбачається 6-го серпня", - зауважила синоптикиня.