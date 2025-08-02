Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у неділю чекати грозових дощів
У неділю, 3 серпня, у низці регіонів України очікуються грозові дощі. Температура повітря при цьому залишатиметься високою
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За інформацією Діденко, дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях.
На решті території, за її словами, буде суха погода.
фото: Наталка Діденко
"Температура повітря буде високою, протягом дня очікується +28...+32, на півдні та сході +30...+34 градуси", - додала синоптикиня.
Якою буде погода у столиці?
Як зазначила Наталка Діденко, у Києві в неділю буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра показуватиме +26...+28 градусів.
"Найближчий дощ у Києві передбачається 6-го серпня", - зауважила синоптикиня.
- Раніше Наталка Діденко повідомляла, що 2 і 3 серпня температура повітря по усій Україні переважно залишатиметься незмінною, у більшості областей опади малоймовірні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе