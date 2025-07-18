Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у вихідні варто очікувати дощів і гроз

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За інформацією Діденко, 19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі країни. Найближчої ночі також може дощити у центральних і східних областях.

У південних областях зберігатиметься суха погода.

"Температура повітря у західних областях становитиме помірні +20+24 градуси, на півночі +24+26 градусів, у центральній частині +25+28 градусів, лише на Вінниччині +20+22 градуси, у східних областях на Харківщині +26+27, на Луганщині та Донеччині +32+35 градусів у південній частині +27+30, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси", - розповіла Діденко.

За її словами, 20 липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях. Ввечері у неділю також можливий дощ на Луганщині.

На решті території України буде сухо, температура повітря особливо не зміниться, порівняно із суботою.

Якою буде погода у столиці?

Як відмітила Наталка Діденко, у Києві 19 та 20 липня є ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами.

"Температура повітря у денні години впродовж вихідних ще порадує комфортом, +20+23 градуси", - додала синоптикиня.

Якої погоди чекати на початку наступного тижня?

Наталка Діденко зазначила, що з неділі стовпчики термометрів почнуть підніматися.

"У понеділок у більшості областей України – стрибок до спеки, окрім західних областей, де у вівторок, навпаки, буде прохолодно", - зауважила синоптикиня.

У південній частині України й надалі буде спекотно. Трохи прохолодніше, за попередніми прогнозами, стане 26 липня.