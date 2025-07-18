Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у вихідні варто очікувати дощів і гроз
Цими вихідними, 19–20 липня, на заході та півночі України дощитиме, подекуди можливі грози
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За інформацією Діденко, 19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі країни. Найближчої ночі також може дощити у центральних і східних областях.
У південних областях зберігатиметься суха погода.
"Температура повітря у західних областях становитиме помірні +20+24 градуси, на півночі +24+26 градусів, у центральній частині +25+28 градусів, лише на Вінниччині +20+22 градуси, у східних областях на Харківщині +26+27, на Луганщині та Донеччині +32+35 градусів у південній частині +27+30, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси", - розповіла Діденко.
За її словами, 20 липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях. Ввечері у неділю також можливий дощ на Луганщині.
На решті території України буде сухо, температура повітря особливо не зміниться, порівняно із суботою.
Якою буде погода у столиці?
Як відмітила Наталка Діденко, у Києві 19 та 20 липня є ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами.
"Температура повітря у денні години впродовж вихідних ще порадує комфортом, +20+23 градуси", - додала синоптикиня.
Якої погоди чекати на початку наступного тижня?
Наталка Діденко зазначила, що з неділі стовпчики термометрів почнуть підніматися.
"У понеділок у більшості областей України – стрибок до спеки, окрім західних областей, де у вівторок, навпаки, буде прохолодно", - зауважила синоптикиня.
У південній частині України й надалі буде спекотно. Трохи прохолодніше, за попередніми прогнозами, стане 26 липня.
- Раніше Наталка Діденко повідомляла, що 18 липня в Україні пройдуть дощі із грозами, найбільше опадів передбачається у західних областях.
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