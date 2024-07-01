Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 2 липня буде найспекотніше, а де дощитиме

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.



Так, у більшості областей максимальна температура повітря досягатиме пекучих +32...+37 °C. Найбільше це стосується півдня, сходу та центральних областей України.

У цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.



Водночас у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який суттєво послабить спеку. Там у вівторок передбачається температура +23...+27 °C.



Крім того, на заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.



У північних областях 2-го липня ще буде спекотно, проте на Житомирщині температура опуститься до +27...+29 °C. На Київщині пануватимуть близько +30 °C, на Чернігівщині та Сумщині - +31...+33 °C.



Також на Житомирщині та Київщині атмосферний фронт завтра ввечері організує короткочасні грозові дощі. Чернігівська та Сумська область втримаються від опадів.



2-го липня в Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути рвучким.

Погода у столиці

У Києві у вівторок максимальна температура повітря сягатиме близько +30 °C.

Буде сухо, проте посилиться вітер, який дасть можливість трохи легше дихати. А ввечері у вівторок можливий короткочасний грозовий дощ.

Прогноз на найближчі дні

У середу, 3-го липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі. У середу в західній частині навіть можливе зниження до +18...+22 °C.



Водночас на сході, півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) сильна спека ще триватиме Там температура повітря досягатиме і перевищуватиме +35 °C.