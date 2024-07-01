Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 2 липня буде найспекотніше, а де дощитиме
У вівторок, 2 липня, у більшості регіонів України очікується спекотна погода без опадів. Проте у західних областях під вечір можливі грозові дощі
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у більшості областей максимальна температура повітря досягатиме пекучих +32...+37 °C. Найбільше це стосується півдня, сходу та центральних областей України.
У цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.
Водночас у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який суттєво послабить спеку. Там у вівторок передбачається температура +23...+27 °C.
Крім того, на заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.
У північних областях 2-го липня ще буде спекотно, проте на Житомирщині температура опуститься до +27...+29 °C. На Київщині пануватимуть близько +30 °C, на Чернігівщині та Сумщині - +31...+33 °C.
Також на Житомирщині та Київщині атмосферний фронт завтра ввечері організує короткочасні грозові дощі. Чернігівська та Сумська область втримаються від опадів.
2-го липня в Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути рвучким.
Погода у столиці
У Києві у вівторок максимальна температура повітря сягатиме близько +30 °C.
Буде сухо, проте посилиться вітер, який дасть можливість трохи легше дихати. А ввечері у вівторок можливий короткочасний грозовий дощ.
Прогноз на найближчі дні
У середу, 3-го липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі. У середу в західній частині навіть можливе зниження до +18...+22 °C.
Водночас на сході, півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) сильна спека ще триватиме Там температура повітря досягатиме і перевищуватиме +35 °C.
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