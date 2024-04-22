Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні можливі заморозки найближчої ночі
У вівторок, 23 квітня, у більшості регіонах України очікується суха погода з помірною температурою повітря. Проте у західних областях ймовірні заморозки вночі
Про це синоптикиня розповіла у телеграм.
Так, найтепліше завтра буде на півдні та південному сході України, вдень температура там підійметься до +16...+20 °C. А найхолодніше буде - у північній частині з температурою +12...+15 °C.
На заході та у центральних областях передбачається помірно теплий день - там пануватимуть +14...+17 °C.
За даними синоптикині, найближча ніч буде дуже холодною в західних областях, там навіть ймовірні заморозки. На решті території України вночі +4...+9 °C.
Періодичні дощі 23 квітня пройдуть в Україні лише вночі й місцями. А впродовж дня буде переважно сухо, хіба на Чернігівщині та Полтавщині трохи дощитиме.
У Києві завтра вдень також не очікується опадів. Вночі у столиці буде +6 °C, а вдень +12...+14 °C.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
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