Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні можливі заморозки найближчої ночі

Про це синоптикиня розповіла у телеграм.

Так, найтепліше завтра буде на півдні та південному сході України, вдень температура там підійметься до +16...+20 °C. А найхолодніше буде - у північній частині з температурою +12...+15 °C.

На заході та у центральних областях передбачається помірно теплий день - там пануватимуть +14...+17 °C.

За даними синоптикині, найближча ніч буде дуже холодною в західних областях, там навіть ймовірні заморозки. На решті території України вночі +4...+9 °C.

Періодичні дощі 23 квітня пройдуть в Україні лише вночі й місцями. А впродовж дня буде переважно сухо, хіба на Чернігівщині та Полтавщині трохи дощитиме.

У Києві завтра вдень також не очікується опадів. Вночі у столиці буде +6 °C, а вдень +12...+14 °C.