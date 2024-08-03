Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли й де в Україні пройдуть дощі 4 серпня
У неділю, 4 серпня, циклон над значною частиною України спричинить опади у вигляді дощів із грозами
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 4 серпня вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами.
Вдень на заході та в більшій частині території України опади будуть малоймовірними. Однак волога від циклону в неділю не омине центр, місцями південь та схід України.
Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 °C, на південному сході - Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Крим - до +28...+32 °C.
Погода у столиці
У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці, а вже вдень побільшає сонця.
Температура повітря коливатиметься близько +25 °C.
Синоптикиня додає, що синоптична неділя 4 серпня в столиці буде ідеально комфортною.
Наталка Діденко зазначає, що наступний тиждень в Україні пройде без особливих сюрпризів і без надмірної спеки.
- У деяких областях України на 3 серпня прогнозувалася переважно тепла та сонячна погода.
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