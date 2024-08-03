Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли й де в Україні пройдуть дощі 4 серпня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 4 серпня вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами.

Вдень на заході та в більшій частині території України опади будуть малоймовірними. Однак волога від циклону в неділю не омине центр, місцями південь та схід України.

Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 °C, на південному сході - Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Крим - до +28...+32 °C.

Погода у столиці

У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці, а вже вдень побільшає сонця.

Температура повітря коливатиметься близько +25 °C.



Синоптикиня додає, що синоптична неділя 4 серпня в столиці буде ідеально комфортною.

Наталка Діденко зазначає, що наступний тиждень в Україні пройде без особливих сюрпризів і без надмірної спеки.