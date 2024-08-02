"Сонце та дощі з грозами": Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
У суботу, 3 серпня, у деяких областях України переважатиме тепла та сонячна погода. Натоміть у неділю, 4 серпня, більшість регіонів накриють дощі з грозами
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 3 серпня у західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях очікуються локальні дощі. Натомість в другій половині дня вони охоплять Черкащину, Полтавщину та місцями Дніпро з районами.
"Більша частина півдня та східні області завтра належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно", - повідомила синоптикиня.
За її словами, температура повітря 3 серпня на заході та північному заході України очікується низькою - протягом дня +19...+23 °С. У північних областях похолоднішає - +22...+25 °С.
Натомість у центральній частині +29...+31 °С, на Вінниччині - +26...+28 °С. Водночас у східних областях буде спекотно - +30...+33 °С. На півдні України +30...+33 °С, у північних районах Одещини +27...+29 °С.
Чого чекати у неділю
У неділю вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні. Вдень 4 серпня захід та північ України опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь побудуть серед локальних грозових дощів.
"Спека на півдні та сході в неділю спаде", - прогнозує Діденко.
Яка погода буде у Києві
У Києві субота очікується прохолоднішою, вдень близько +24 °С, часом можливий дощ з грозою.
Натомість у неділю в столиці переважатиме суха тепла погода.
"Перепади атмосферного тиску передбачаються у зв'язку зі зміною повітряних мас, тому й тиск артеріальний може смикатися", - повідомила синоптикиня.
- 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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