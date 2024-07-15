Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
У понеділок і вівторок, 15 - 16 липня, в Україні так само пануватиме спекотна і суха погода, лише деінде можливі дощі. Проте надалі, з 18 липня, спека поступово послаблюватиметься у регіонах
Про це йдеться у прогнозі Наталки Діденко.
Так, 15 та 16 липня температура повітря в Україні становитиме +33...+39 °C, місцями до +40...+42 °C.
У західній частині очікується нижча температура повітря, там впродовж дня пануватимуть +31...+34 °C, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 °C.
Короткочасні дощі та грози пройдуть завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.
Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря.
Коли спадатиме спека
Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня.
На півдні, сході та в центральних областях ймовірне послаблення спеки орієнтовно 20 - 22 липня.
Погода у столиці
У Києві 16-го липня сильні дощі малоймовірні. Крім того, у столиці втримається сильна спека: вдень очікується +35...+37 °C.
Послаблення спеки передбачається у Києві 18 - 19 липня.
- У суботу, 13 липня, у 17 областях України зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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