Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки

Про це йдеться у прогнозі Наталки Діденко.

Так, 15 та 16 липня температура повітря в Україні становитиме +33...+39 °C, місцями до +40...+42 °C.

У західній частині очікується нижча температура повітря, там впродовж дня пануватимуть +31...+34 °C, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 °C.

Короткочасні дощі та грози пройдуть завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря.

Коли спадатиме спека

Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня.

На півдні, сході та в центральних областях ймовірне послаблення спеки орієнтовно 20 - 22 липня.

Погода у столиці

У Києві 16-го липня сильні дощі малоймовірні. Крім того, у столиці втримається сильна спека: вдень очікується +35...+37 °C.



Послаблення спеки передбачається у Києві 18 - 19 липня.