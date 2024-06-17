Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні закінчаться дощі і прийде спека

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



Зазначається, що хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.



Проте синоптикиня наголошує, що загалом в Україні завтра буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі.

Крім того, температура повітря починає надолужувати літні можливості. Так, у вівторок очікується +26...+31 °C, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині +23...+26 °C.

Погода у столиці

У Києві завтра не передбачається сильних без опадів, лише ввечері можливий дощ з грозою.

Температура повітря протягом дня досягне +27 °C.



Синоптикиня додає, що хоча й у вівторок дощі серйозні малоймовірні, насичене вологою від нещодавніх злив повітря буде парким і густим.



Загалом прийдешній тиждень буде теплим і навіть спекотним. Лише у четвер короткочасно похолоднішає на півночі і заході України.