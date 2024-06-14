Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України дощитиме найближчими вихідними
На вихідних, 15 та 16 червня, у більшості областей України пройдуть дощі з грозами та шквальним вітром. Проте температура повітря підійметься до +30 °C
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у південній частині України, крім Одещини, східних областях, а також у центрі України пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град.
Натомість на Одещині та Вінниччині опади не передбачаються.
Яка буде температура повітря
За даними синоптикині, у денні години у більшості областей України передбачається +20...+26 °C. Під час дощів температура повітря може знизитися до +17...+19 °C. На Луганщині очікується +27...+30 °C.
У Києві дощі та помірна температура
У столиці Україна вихідними пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами. Максимальна температура повітря буде невисокою - +20...+22 °C, під час дощів можливе зниження до +17...+20 °C.
- З понеділка, 17 червня, в Україні переважатиме спекотна погода.
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