Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України дощитиме найближчими вихідними

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у південній частині України, крім Одещини, східних областях, а також у центрі України пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град.

Натомість на Одещині та Вінниччині опади не передбачаються.

Яка буде температура повітря

За даними синоптикині, у денні години у більшості областей України передбачається +20...+26 °C. Під час дощів температура повітря може знизитися до +17...+19 °C. На Луганщині очікується +27...+30 °C.

У Києві дощі та помірна температура

У столиці Україна вихідними пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами. Максимальна температура повітря буде невисокою - +20...+22 °C, під час дощів можливе зниження до +17...+20 °C.