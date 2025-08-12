Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 серпня
До кінця тижня над Україною пануватиме антициклон: найближчими днями опади малоймовірні, температура повітря буде в межах +24...+28 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозом синоптикині, температура повітря 13 серпня в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті буде +28...+30 °C.
Погода в столиці
У Києві очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15 °C, вдень близько +25 °C. Схожа температура триматиметься до кінця тижня.
- Раніше Наталка Діденко розповіла, коли очікувати посилення спеки в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе