Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 серпня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, температура повітря 13 серпня в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті буде +28...+30 °C.

Погода в столиці

У Києві очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15 °C, вдень близько +25 °C. Схожа температура триматиметься до кінця тижня.






